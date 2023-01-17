【欺詐貸款】涉偽造授權書騙逾3200萬貸款　主婦囚9年官斥嚴重違反誠信

▲ 涉偽造授權書騙逾3000萬貸款，主婦囚9年官斥嚴重違反誠信。（資料圖片）

45歲家庭主婦涉自2013年起，先後透過律師樓協助偽造授權書，向財務公司訛稱獲親人或前保險客戶授權將物業抵押，獲取共逾3,200萬元貸款。主婦早前承認7項欺詐罪，今（17日）於高等法院被判監9年。法官指被告嚴重違反誠信，利用親友及前保險客戶資料偽造授權書，計劃周詳。



法官判刑時指，本案案情非常嚴重，計劃周詳。被告黃瑪莉（現年45歲）嚴重違反誠信，以親人及前保險客户身份證副本達成其欺詐計劃，嚴重損害事主的財產利益。被告首度被捕後獲准保釋，其間續犯下4項控罪。

法官指這類案件須判處長刑期監禁，法官指被告獲得貸款後，用作歸還之前欠下之貸款，導致實際損失不算嚴重，惟這項因素對判刑影響不大。

法官續指，被告認罪後，於案件押後期間向警方提供詳盡口供，以致案件拖延至今才處理，惟其所提供之協助不大。

被告已婚，育有兩名孩子，她向警方稱因財困而犯案，最終泥足深陷，並被犯罪集團利用。法官指被告利用親人及前保險客户資料，製造虛假授權書以獲取貸款，質疑她被利用之程度，故不接納其說法。法官強調本案嚴重違反誠信，唯一求情因素是被告認罪，考慮過所有因素後，就7項控罪共判監9年。

被告被控於2013年12月27日至2015年4月9日，干犯涉案7項欺詐罪，涉及4個物業，分別為由被告的家姑及大伯持有的將軍澳廣場單位、大伯妻子持有的日出康城單位，以及兩個由前保險客戶持有的西環麗恩閣及和富中心單位。

案中事主分別收到財務公司信件，被要求償還按揭欠款，遂報警揭發事件。被告早於2014年10月曾被捕，其家姑及大伯兩夫婦亦先後報警。及至2015年10月被告到警署自首，警誡下被告承認，本經營洗衣店，由於生意失敗及誕下女兒而財困，故被犯罪集團利用，以偽造授權書向財務公司借貸。



被告稱透過中間人偽造授權書，並將親人及前客戶的身份證副本，分別交給兩間律師行職員預備授權書。被告於案中共得貸款3,239萬元，約1,385萬元尚未清還。

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記者：林育慧