【神隊友】兩孩媽坐月半夜被嘈醒　見靚仔老公湊B即冧爆疲勞盡消

▲ 內地有名兩孩媽半夜被嘈醒，見靚仔老公湊B即冧爆。

內地一位媽媽「兩年抱兩」，誕下二胎又要分身照顧大仔，她有晚被嘈醒，本來煩躁心情及疲倦即一掃而空，因為見到靚仔老公溫柔去哄B，畫面非常治癒。兩孩媽拍片在網上分享，不少女網民被韓系靚仔老公的顏值吸引，大表羨慕，又笑言老公應該去哄老婆，不用哄B。

靚仔老公是神隊友

媽媽產後坐月階段很辛苦，忙著湊初生BB之時，要抽時間休養調理身體，老公分擔湊BB的責任好重要！於9日（上星期一），內地浙江有名媽媽在網上分享老公化身神隊友湊BB，從影片所見，一名年輕爸爸懷裡抱著初生嬰兒，溫柔地呵護BB仔，輕輕拍著背哄BB入睡，加上年輕爸爸很帥氣，整個畫面很治癒。

▲ 內地有名年輕靚仔爸爸半夜幫手哄B。（影片截圖）

即使老婆坐月半夜被嘈醒，但看見靚仔老公幫手湊B，煩躁心情及疲倦即一掃而空。幸福人妻大讚神隊友，她自從生下二胎後就開始安心坐月，老公非常有耐心，有責任感，晚上無論何時，只要聽到孩子有動靜都會醒過來，她總是能第一眼看到，帥氣的老公溫柔地哄BB，而這一幕，讓她瞬間感到心甜、暖心。的確，年輕爸爸抱BB的手勢很熟練，看得出平時幫手照顧小朋友，而且哄BB時候面帶微笑，不會被BB半夜吵鬧變煩躁。

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老公顧家愛妻兒

人妻指出老公是美術老師，顧家愛小朋友之外，亦很錫老婆，他倆感情非常融洽，在大仔一歲多後，自己懷上了二寶，現時組成一家四口。影片展示一家人乘車出門，老公負責抱著照顧BB，人妻就側頭斜靠在丈夫肩膊上，另外亦見哥哥愛錫小弟弟，小心翼翼錫弟弟臉龐，一家人很幸福。

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網民表示人妻有2位可愛兒子加上靚仔老公，有3位騎士王子保護，非常幸福。更多留言包括︰「先這樣有超高顏值，又暖心的老公哪裡才可以找到」、「有這麼帥的老公還幫忙帶娃，我也願意兩年抱兩。」、「這顏值能治癒一切」、「光看臉都可以治癒一半的疲勞了」及「有這老公才不要他哄娃， 得哄我」等等，女網民都認為別人的老公不會讓人失望。

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責任編輯︰王明芳