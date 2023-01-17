【東張西望】鄰居單位長期傳惡臭飄入屋　業主入伙不足1年想搬走：好似腐屍咁臭

▲ 鄰居單位長期傳惡臭飄入屋，業主入伙不足1年想搬走。

搬屋最痛苦莫過於遇到難頂鄰居。TVB節目《東張西望》近日報道，一名女業主去年用盡畢生積蓄購置居屋，未料搬入不久，便發現鄰居單位經常傳來有如「腐屍」的臭味，導致她未住滿一年便產生搬走的念頭。

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鄰屋傳如「腐屍味」惡臭

據《東張西望》近日報道，事主陳小姐（化名）表示，睇樓和搬入初時一切正常，形容空氣清新、環境安靜。直至過去幾個月，走廊開始有異味，甚至從門縫飄進家中，有時一家人在客廳看電視，都會被臭味熏得要躲進房間，一家人相處的時間亦因而減少。

真係好影響我哋，每日心緒不寧、好有壓力，成日就嚟出現幻覺，好似凝住陣味圍繞咗喺身邊咁。

為此，陳小姐購買了空氣清新機和清新劑，有時臭味從門縫傳入屋中，她直接向大門、甚至門外噴空氣清新劑，不過始終治標不治本。

陳小姐形容，鄰居單位傳出的臭味有如「腐屍」，「我真係懷疑嗰間屋會唔會有藏屍案、有死屍」。她曾向保安反映，但對方指沒有臭味，她亦曾報警求助，而警察到涉事單位了解過後，證實并非屍臭味。

由於陳小姐母親不用上班，經常待在家中，因此最受影響。涉事住戶早上經常把門打開，「唔知係咪想將間屋啲臭氣放晒出嚟，我成日喺屋企都好慘，成日聞呢啲味，但無部門可以幫到我哋」。

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事主投訴無門

節目組到現場視察，發現其中一個單位傳出類似廚餘的酸臭味。同層其他鄰居亦表示深受困擾，有鄰居更指臭味已持續長達6年。

節目組採訪涉事單位的男住戶，對方稱自己聞不到臭味，指平時有定時清潔，每晚都會清理垃圾，家中沒有存放雜物。而由門口看進去，隱約看見該單位並非「垃圾屋」，但卻傳出一股酸臭味。

陳小姐多次向管理處反映問題，但對方僅提醒該單位住戶注意衛生。後來，陳小姐向食環署求助，但當局目前仍未派人上門巡查。

律師梁永鏗表示，如果能證實臭味是從一個單位傳出來，亦對其他人造成影響，便違反《公眾衞生及市政條例》，一般而言食環署會處理。

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責任編輯：羅嘉欣