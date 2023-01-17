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【昔日男神】42歲陳冠希近況曝光　粉絲驚見重回顏值巔峰

保健美顏 13:15 2023/01/17

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42歲陳冠希近況曝光，被指重回顏值巔峰。

42歲陳冠希（Edison）雖然淡出幕前，惟大眾對其關注度卻不減，更多次被惡評指面容憔悴及老態盡現。不過昨日（16日），因電影《無間道》而結緣的陳冠希及梁朝偉竟罕有合體，雙方更於社交平台大方分享雙方聚會合照相片。對於兩大男神合體，似乎陳冠希的觸目度更勝影帝，不少網民驚見前者「重回顏值巔峰」，以往的皺紋和鬚根不但消失無影，而且穿著整齊，整個人看來容光煥發，彷彿回春般。

最新影片:

據了解，臨近農曆新年，於是關係友好的陳冠希及梁朝偉便相約食團年飯，而當日身為梁朝偉的另一半兼經理人劉嘉玲亦有出席。餐後，劉嘉玲及陳冠希都分別於IG分享合照，一張照片是三人合照，另一照片則是陳冠希及梁朝偉的合照。照片中，60歲的梁朝偉頭頂雖已現不少白髮，但精神仍然相當不錯；身旁的42歲的陳冠希亦神采飛揚，完全未有被比下去。劉嘉玲更留言指好開心新年前可以相聚，「Good catch up before Chinese New Year! 」，陳冠希亦有禮貌回覆道：「SO MUCH LOVE」。

    點擊圖片放大
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不過，相片曝光後，對於陳冠希的離奇回春，有不少網民笑稱陳冠希「完勝」梁朝偉，但亦有網民卻發現當中端倪！有人估計由劉嘉玲所分享的合照，應該是有使用ig濾鏡；而陳冠希分享的照片則似乎沒有加，因此陳冠希分享的照片中仍可見其臉上有不少皺紋。

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責任編輯：羅嘉欣

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