【昔日男神】42歲陳冠希近況曝光　粉絲驚見重回顏值巔峰

42歲陳冠希(Edison)雖然淡出幕前,惟大眾對其關注度卻不減,更多次被惡評指面容憔悴及老態盡現。不過昨日(16日),因電影《無間道》而結緣的陳冠希及梁朝偉竟罕有合體,雙方更於社交平台大方分享雙方聚會合照相片。對於兩大男神合體,似乎陳冠希的觸目度更勝影帝,不少網民驚見前者「重回顏值巔峰」,以往的皺紋和鬚根不但消失無影,而且穿著整齊,整個人看來容光煥發,彷彿回春般。

據了解,臨近農曆新年,於是關係友好的陳冠希及梁朝偉便相約食團年飯,而當日身為梁朝偉的另一半兼經理人劉嘉玲亦有出席。餐後,劉嘉玲及陳冠希都分別於IG分享合照,一張照片是三人合照,另一照片則是陳冠希及梁朝偉的合照。照片中,60歲的梁朝偉頭頂雖已現不少白髮,但精神仍然相當不錯;身旁的42歲的陳冠希亦神采飛揚,完全未有被比下去。劉嘉玲更留言指好開心新年前可以相聚,「Good catch up before Chinese New Year! 」,陳冠希亦有禮貌回覆道:「SO MUCH LOVE」。

不過,相片曝光後,對於陳冠希的離奇回春,有不少網民笑稱陳冠希「完勝」梁朝偉,但亦有網民卻發現當中端倪!有人估計由劉嘉玲所分享的合照,應該是有使用ig濾鏡;而陳冠希分享的照片則似乎沒有加,因此陳冠希分享的照片中仍可見其臉上有不少皺紋。

