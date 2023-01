【學生遇襲】18歲亞裔女生因貌似中國人　美國遇襲被砍至少中7刀

▲ 一名18歲美國女大學生,日前被一名陌生白人婦女持刀施襲,頭部至少中7刀受傷。

美國印第安納州發生一宗案件,一名18歲女大學生,被一名56歲陌生白人婦女持刀施襲,頭部至少中7刀受傷。婦人被捕後,聲稱是因對方貌似「中國人」而萌生殺意,甚至表示「這樣會少一個人來毀掉我們國家」。

綜合外國媒體報道,案發於1月11日下午4時45分,一名18歲就讀於印第安納大學(Indiana University)的女大學生,在布盧明頓市(Bloomington)搭乘巴士,並準備落車時,突然遭到56歲婦人Billie Davis用刀襲擊頭部,造成該名女學生頭部至少中7刀。

Billie Davis襲擊女受害人後,在車門打開時即落車打算逃脫,由尾隨乘客跟蹤她,並報警將她拘捕。女受害人事後被送院搶救,而Billie Davis被捕後,拍攝囚犯照時竟面露微笑,又向警方承認以摺疊刀施襲,而她正被控以意圖謀殺,以及嚴重毆打等罪名。

Billie Davis與女受害人並不認識,在行車期間亦沒有任何接觸,她表示是因女受害人貌似「中國人」而起殺意,又表示「這樣會少一個人來毀掉我們國家」。(would be one less person to blow up our country.)

