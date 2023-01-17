【學生遇襲】18歲亞裔女生因貌似中國人　美國遇襲被砍至少中7刀

▲ 一名18歲美國女大學生，日前被一名陌生白人婦女持刀施襲，頭部至少中7刀受傷。

美國印第安納州發生一宗案件，一名18歲女大學生，被一名56歲陌生白人婦女持刀施襲，頭部至少中7刀受傷。婦人被捕後，聲稱是因對方貌似「中國人」而萌生殺意，甚至表示「這樣會少一個人來毀掉我們國家」。

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綜合外國媒體報道，案發於1月11日下午4時45分，一名18歲就讀於印第安納大學（Indiana University）的女大學生，在布盧明頓市（Bloomington）搭乘巴士，並準備落車時，突然遭到56歲婦人Billie Davis用刀襲擊頭部，造成該名女學生頭部至少中7刀。

Billie Davis襲擊女受害人後，在車門打開時即落車打算逃脫，由尾隨乘客跟蹤她，並報警將她拘捕。女受害人事後被送院搶救，而Billie Davis被捕後，拍攝囚犯照時竟面露微笑，又向警方承認以摺疊刀施襲，而她正被控以意圖謀殺，以及嚴重毆打等罪名。

Billie Davis與女受害人並不認識，在行車期間亦沒有任何接觸，她表示是因女受害人貌似「中國人」而起殺意，又表示「這樣會少一個人來毀掉我們國家」。（would be one less person to blow up our country.）

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責任編輯：羅嘉欣