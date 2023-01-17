【令人心痛】獨居婦單位嚴重漏水無人跟進 警破門揭家中水浸陳屍浴室

紐西蘭一名60多歲獨居婦人，去年曾投訴單位 嚴重漏水，惟當局未有理會，事隔近半年，鄰居發現許久未見婦人，報警後破門，赫然發現婦人泡在水中，推測已離世數個月。

綜合外媒體報道，該名婦人CarolineMcCrossan去年3月以來，已經常投訴屋內嚴重漏水，不斷湧入家中，但當局未採取行動，也沒有進行檢查。據鄰居、兩孩爸爸Frimpong稱，當他走進CarolineMcCrossan家時，猶如一片熱帶雨林，到處都是水，就連他的家也受到波及，雖出面投訴，卻未有任何人來查看，結果情況愈來愈差，大量的水湧進來，導致浴室內的燈泡爆炸。

當局接到報警後，終派人前來，工人強行破門，赫然發現CarolineMcCrossan屍體，Frimpong憶述，「她躺在浴室地板上，被水包圍著，頭靠在門邊，明顯已經死亡」。Frimpong又稱，去年8月後，就沒有再見到CarolineMcCrossan。警方調查死因，未發現可疑，更發現屋內沒有任何食物，「我不敢想像她最後的日子是怎麼度過的？」

當地議員對事件感到難過，並向婦人的家人和朋友表達哀悼，同時提到正在協助警方釐清真相，並徹底檢查委員會持有的物業和租戶的紀錄，「我知道這對住在這的人來說很令人沮喪，但我保證會盡可能提供幫助」。

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責任編輯： 王明芳