【身份象徵】兔年名牌利是封叫價創新高 邊款力壓Hermès炒價達1000元？
臨近新年，各大世界級奢侈品牌、私人、投資銀行等都紛紛推出自家設計的珍貴利是封送給尊貴客戶。近年更有不少人把這些非賣品利是封放到網上平台發售，雖然叫價不菲，但因為不少人視「派名牌利是封」為身份象徵，所以一直都有價有市。
今年踏入兔年，各大品牌利是封大部分也加上兔仔為靈感設計。奢侈品牌中以Bvlgari及Louis Vuitton 的利是封叫價驚人。Bvlgari一套6個利是封加大、小揮春及磁石叫價$800；Louis Vuitton的叫價雖然高達$1000，但一整套裝的內容也更為豐富，除了有8個利是封，也包含相框1個﹑賀年對聯及橫幅；Givenchy 今年更與Disney 出了聯乘款的利是封，直接印上有「Disney一哥」之稱的幸運兔奧斯華（Oswald）向一眾fans拜年，並寓意帶來幸運，此款叫價相對其他平，只需$10一個。
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|品牌
|利是封數量
|參考叫價(港元)
|Hermès
|10個+5張揮春
|500
|Dior
|10
|180
|Louis Vuitton
|8+相框1個+賀年對聯及橫幅
|1000
|Chanel
|5
|200
|Celine
|10
|150
|Bvlgari
|6+揮春+磁石
|800
|Burberry
|10
|150
|Fendi
|20+手飾箱
|750
|Gucci
|5
|100
|Cariter
|20
|500
|Givenchy
聯乘 Disney
|12
|120
|瑞信
Credit Sussie
|30
|400
|瑞銀 UBS
|117
|680
|摩根士丹利 Morgan Stanley
|10
|200
|滙豐環球私人銀行 HSBC
|30
|500
|摩根大通集團 JP Morgan
|20
|80
|花旗私人銀行 Citi
|160
|780
此外，私人銀行和投資銀行的利是封也令人趨之若鶩。眾所周知兩者的入門門檻很高，前者要求私人投資客戶資產最少達幾百萬美金以上才能開戶，而後者服務的對象均是大企業，兩者都只會派利是封給他們的尊貴客戶。所以，不少人認為如果能用他們的利是封派利是是代表「財力十足」，而且也會被收禮者「另眼相看」。
往年最受歡迎的利是封之一是瑞信（Credit Sussie）及瑞銀（UBS），兩者設計都較為精美。瑞信貫徹始終地用每年的生肖做主角，圖案微微凸起非常有質感，有人為了儲齊一系列12生肖每年也會花費入手。
瑞信今年叫價仍然高企約$14一個，瑞銀叫價則稍為回落約$6一個；反而匯豐私人銀行的利是封今年的叫價上升了不少，一套10個長利是封加20短身利是封，有賣家開價$500，每個約叫價$17；投行中十分有名的摩根士丹利出品的利是封雖然設計簡約，但叫價是當中最高，$20一個。
責任編輯：岑小燕