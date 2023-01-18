【身份象徵】兔年名牌利是封叫價創新高 邊款力壓Hermès炒價達1000元？

▲ 名牌利是封有價有市。

臨近新年，各大世界級奢侈品牌、私人、投資銀行等都紛紛推出自家設計的珍貴利是封送給尊貴客戶。近年更有不少人把這些非賣品利是封放到網上平台發售，雖然叫價不菲，但因為不少人視「派名牌利是封」為身份象徵，所以一直都有價有市。

今年踏入兔年，各大品牌利是封大部分也加上兔仔為靈感設計。奢侈品牌中以Bvlgari及Louis Vuitton 的利是封叫價驚人。Bvlgari一套6個利是封加大、小揮春及磁石叫價$800；Louis Vuitton的叫價雖然高達$1000，但一整套裝的內容也更為豐富，除了有8個利是封，也包含相框1個﹑賀年對聯及橫幅；Givenchy 今年更與Disney 出了聯乘款的利是封，直接印上有「Disney一哥」之稱的幸運兔奧斯華（Oswald）向一眾fans拜年，並寓意帶來幸運，此款叫價相對其他平，只需$10一個。

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品牌 利是封數量 參考叫價(港元) Hermès 10個+5張揮春 500 Dior 10 180 Louis Vuitton 8+相框1個+賀年對聯及橫幅 1000 Chanel 5 200 Celine 10 150 Bvlgari 6+揮春+磁石 800 Burberry 10 150 Fendi 20+手飾箱 750 Gucci 5 100 Cariter 20 500 Givenchy

聯乘 Disney 12 120 瑞信

Credit Sussie 30 400 瑞銀 UBS 117 680 摩根士丹利 Morgan Stanley 10 200 滙豐環球私人銀行 HSBC 30 500 摩根大通集團 JP Morgan 20 80 花旗私人銀行 Citi 160 780

此外，私人銀行和投資銀行的利是封也令人趨之若鶩。眾所周知兩者的入門門檻很高，前者要求私人投資客戶資產最少達幾百萬美金以上才能開戶，而後者服務的對象均是大企業，兩者都只會派利是封給他們的尊貴客戶。所以，不少人認為如果能用他們的利是封派利是是代表「財力十足」，而且也會被收禮者「另眼相看」。

往年最受歡迎的利是封之一是瑞信（Credit Sussie）及瑞銀（UBS），兩者設計都較為精美。瑞信貫徹始終地用每年的生肖做主角，圖案微微凸起非常有質感，有人為了儲齊一系列12生肖每年也會花費入手。

瑞信今年叫價仍然高企約$14一個，瑞銀叫價則稍為回落約$6一個；反而匯豐私人銀行的利是封今年的叫價上升了不少，一套10個長利是封加20短身利是封，有賣家開價$500，每個約叫價$17；投行中十分有名的摩根士丹利出品的利是封雖然設計簡約，但叫價是當中最高，$20一個。

責任編輯：岑小燕