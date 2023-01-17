【戲如人生】17歲少女中$1000萬頭獎　10年後悲嘆生活全毀

▲ 英國17歲少女中$1000萬頭獎過度整形致罹患敗血症，10年後悲嘆：生活毀了。

多少人期盼可以中一次頭獎，但中頭獎也未必是好事。英國女子Jane Park於2013年以17歲之齡，贏得100萬英鎊（約1,000萬港元）獎金，成爲英國最年輕樂透彩得主。不過中頭獎生活不似預期，除了面對媒體關注、死亡威脅，甚至連接近她的男人都是為了錢，令Jane於10年後悲嘆「生活毀了」，並直言這成爲了她不希望任何人會發生的事情。

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綜合外媒報道，現年27歲的Jane Park，日前接受美國熱門節目訪問時，表示自己在2013年購買了第一張彩票後，贏得了100萬英鎊，使她成為眾人矚目的焦點，永遠改變了她的生活，並使她成為當地名人。

Jane稱，當時自己年輕，得到100萬英鎊後開始亂花錢，她投資於汽車，買大量名牌手袋，更接受了隆胸、翹臀等整形手術。但同時她一度因為過度整形罹患敗血症，在醫院躺了1個月才康復：「我從來沒有見過那麼多錢，所以我變得揮霍。當時有點瘋狂，現在回想起來真的很瘋狂」。但她也認爲：「金錢買不到愛，買不到朋友，買不到家庭。但它確實帶來了一定程度的幸福。我可以做我以前從未做過的事情，那些我一直無法體驗的。」

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除了大手大脚花費，Jane還要面對多個問題，例如因有錢被跟蹤、受過被潑硫酸的威脅，不少男人追求她都只是貪其財富，令她相當恐慌，認爲這些都是「彩票的詛咒」，並描述爲是一個「非常黑暗、扭曲的童話故事」。

回想中獎後的10年生活，Jane雖未有後悔胡亂花錢，但直言遺憾把中獎一事公諸於眾。現時Jane的生活態度已有大轉變，她厭倦了買名牌物品，決定學習投資，甚至到商店打工，透過正常生活回歸平淡。Jane又認為應提高當地購買彩券年齡，從歐洲法定年齡16歲提高到18歲，表示「任何人都不該那麼年輕就中獎」。

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責任編輯：羅嘉欣