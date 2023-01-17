【有種好男人】吳偉豪向李佳芯爆Seed怒吼　楊卓娜由女強人變小鳥依人過足戲癮

▲ 《有種好男人》

TVB劇集《有種好男人》進入結局周，被冠以小品劇的《有種》，來到結局周劇情更趨多元，除了保持一貫的輕鬆搞笑元素外，還加插了不少高潮及衝突場面，別具追看性。

昨晚（16日）一集劇情峰迴路轉，Charlie（李佳芯飾）與楊日正（馬德鐘飾）在辦公室甜蜜公開戀情後，原以為二人自此發展順利，可惜卻因為顧迦南（胡諾言飾）質疑Charlie與日正關係的一番說話，令日正與Woody（吳偉豪飾）意外得悉二人是親父子關係！

楊日正與Woody是父子

原來Charlie亡夫當年有不育問題，Woody是人工受孕得來的兒子，而捐精者就是日正。

聽到真相後晴天霹靂的日正，因懷疑Charlie當初接近自己意圖對二人關係失去信心，Woody也對於自己被蒙在鼓裏多年大感不是味兒，回家後對Charlie一再怒吼：「你之前唔講，依家都唔使講，講咗我都唔會再信你哋！」

最終更一怒之下離家出走，Charlie愛情與親情同時備受考驗！



▲ Charlie（李佳芯飾）與楊日正（馬德鐘飾）在辦公室甜蜜公開戀情！（影片截圖）

▲ 顧迦南（胡諾言飾）質疑Charlie與日正的關係。（影片截圖）

▲ Woody對Charlie怒吼！（影片截圖）

▲ Charlie愛情與親情同時備受考驗！（影片截圖）



吳偉豪壓力大

無論在《愛‧回家之開心速遞》中或是之前演出贏得不少好評的《回歸》，吳偉豪（Ricco）都甚少展現爆Seed一面。

Ricco亦直認該場口對他來說很大挑戰：「其實我一睇到場戲，已經知道對我演繹嚟講係一個大爆發，因為情緒要去到好高漲。去到現場，導演同Ali都話呢場係Woody最爆其中一場，所以我拍嗰陣都有啲緊張，驚去唔到個Level。」

Ricco笑指現實生活中，自己即使有不滿亦是吞聲忍氣型：「一來驚返唔到轉頭同尷尬啦，二來我性格比較內向，好多嘢聽咗唔鍾意，我都唔會講出嚟，自己屈住就算。」

▲ 吳偉豪展現爆seed一面！（影片截圖）

楊卓娜過足戲癮

《有種好男人》自播出後，除了劇情輕鬆盞鬼備受觀眾熱捧，劇中女主角的高顏值及入屋度亦是網民關注重點，無論是Ali的柔情嗲功與超夢幻靚爆喊功、陳自瑤的豪放形真性情搞笑功、伍樂怡的青春無敵，抑或楊卓娜難得一見的「姣功」，均引起網民討論。

昨晚，夏中秋（徐榮飾）教娜姐（楊卓娜飾）換燈膽一幕，其間娜姐一時失足整個人倒在中秋懷中後嫣然一笑一幕，網民更是看至無限尖叫，大叫「公主抱」之餘，並直指由女強人變身小鳥依人的娜姐甚有女性魅力。

卓娜受訪時透露由女強人演到因飽受情創傷心得歇斯底里的中女，再因覓得真愛變回小鳥依人，整個過程過足戲癮：「因為個角色好有層次，每個角色嘅轉折位對我嚟講都係一種衝擊，因為演戲上大起大落，對演員嚟講係好開心嘅事，係過足戲癮。好多謝編劇個鋪排，寫到人前歡笑但內裏傷感嘅感覺。」

問到在《輕．功》及《有種好男人》先後跟韋家雄及徐榮兩大搞笑高手合作，到底誰人更考她忍笑功力，娜姐笑指是家雄：「徐榮對戲同私底下好認真，佢都鍾意講笑嘅，但同家雄唔同，家雄係無時無刻爆發笑彈。」

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