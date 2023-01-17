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【新春自助餐】一文看清新春自助餐　港麗初一晚市仍有位連加一每位$812

社會 13:24 2023/01/17

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熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

（香港港麗酒店官網圖片）

香港逸東酒店自助餐

初二晚市、初三午市和晚市尚餘預訂位置。酒店將於初一至初八期間，將推出限定新春菜式，因應不同時段供應多款賀年佳餚，如龍虎獻長壽(蝦蟹燴伊麵)、發財好市(生菜蠔豉花菇煲)、蠔皇鮑片伴玉掌、紹興醉雞捲、龍蝦三文魚「撈起」。年初一至四更會加推滋補養生的花膠蟲草花煲烏雞湯。

年初一至四午市：$558（成人）、$398（小童及長者）

年初一至四晚市：$798（成人）、$568（小童及長者）

*以上所有價錢須另收加一服務費

*新年將不設優惠

香港港麗酒店-咖啡園

初一至初三午市晚市尚有位置。咖啡園每晚7點半，大廚會即席現切當造魚穫刺身，亦有香港風味海鮮菜式包括港式薑蔥炒龍蝦及豉椒炒蜆。即燒章魚小丸子釀以脂香滿盈法式鴨肝。

新年期間晚市自助餐價錢:

長者/成人每位$738

小童每位$438

*新年不設信用卡優惠

*另收加一服務費

香港JW萬豪酒店咖啡室自助餐

JW萬豪酒店咖啡室晚餐提供琳琅滿目的亞洲和國際特色美食丶新鮮海產和誘人甜品，包括頂級中式佳餚如冬菇扒原隻鮑魚及燴花膠等。初一至初三（次輪午餐僅有少量位置）、自助晚市預定全滿。

JW咖啡室自助餐價錢：

午市次輪成人每位＄688

晚市成人每位＄998、 小童每位＄698

*另加一服務費

*新年不設優惠

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責任編輯：楊佩瑩

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