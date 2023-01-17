  • 15°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 15:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大年初一接財神】曆法專家蔡興華精選作福吉日 大年初一行大運接財神吉時方位【內附詳情】

休閒消費 13:28 2023/01/17

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

曆法專家蔡興華師傅表示，今年生肖屬蛇、牛、雞，踏入立春容易破財，宜保持頭腦清醒，忌急功近利，並檢查自己的衣物、銀包、公事包有否破損，勿讓破洞漏財。

苦盡甘來，兔氣揚眉，3年疫情苦戰，終於迎來通關，看來癸卯兔年已顯露復甦苗頭，TOPick邀得曆法大師蔡伯勵的傳人曆法專家、玄學家蔡興華師傅，為讀者講解癸卯兔年行運吉課，包括初一頭炷香吉時方位、行大運接財神吉時方位、初二開年吉時，以及兔年方位吉凶指南。

頭炷香出行吉時方位

去舊迎新，中國人過新年尤其重視大掃除，在新一年來臨前清理家居舊物，迎接新氣象。蔡師傅表示，年尾一定要清潔家居，尤其檢查家居有否蠄蟧絲網或有塵埃的地方，一定要清潔好，垃圾、凹凸不平的東西要移除，由年廿七至年三十都是大掃除吉日，縱使多忙，就算忙到年三十晚都要清理家居。此外，公司或辦公室在收爐前，都宜清理一下雜物垃圾，執拾整齊，打工仔自己的座位都宜整理一下，明淨整潔的環境，喜慶就會隨着兔年福祿齊來。

新正頭新希望，當然要講究意頭。癸卯年的大年初一，上頭炷香不一定要早，總之在吉時便可以，丑寅卯辰巳午（凌晨1時30分至下午1時都可以。至於大年初一出行行好運的吉時，可選擇丑寅卯辰巳（凌晨1時半至上午11時）；出行吉利方位方面，人人祈求不同，有人求喜慶、有人求財運、有人求順心，出行面向西北方，迎接喜神（有關喜慶事宜）、東北方迎接貴神（有關名譽方面）、正東方迎接財神（財運亨通），蔡師傅說，出行時邊行邊說著想迎接甚麼神，這一年便大事亨通，喜運齊來。

揮春要貼在吉利方位。（iStock圖片）

說到初二開年，蔡師傅指出，巳午或戌時俱為吉時，即上午9時30分至下午1時、下午7時30分至下午9時；若要拜神的話，可選子丑寅卯辰巳午吉時（凌晨12時30分至下午1時）上香拜神開年。蔡師傅說，營商朋友最重視新正頭年初二開年，即做禡，一年伊始第一個禡期，會廣邀員工、親友開年，圖個熱鬧吉利，祈求生意興隆，事業順利。

兔年方位吉凶指南

蔡師傅指出，癸卯流年大利南北，不利西方、西北方，坐西方一帶在羅盤方位上，屬於三煞位，有申、庚、酉、辛、戌方，即由西偏西南、正西、西偏西北。三煞即坐煞，災煞、劫煞。至於五黃在乾位，正西宜靜不宜動，五黃屬瘟病，忌動土。」蔡師傅提醒，若要進行動土或修建工程，無論住宅、工廠、寫字樓、墓穴，都必須從吉方先行動土，才移往凶方，避免引起禍端。另外，癸卯年的歲破月為農曆八月，由白露後至寒露止，稱為酉月，即新曆9月8日至10月8日。年支卯和月支酉相沖，大事勿用，如喜慶結婚、公司開幕、新居入伙、修墳建造，更不宜在歲破月進行。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

兔年作福吉日吉時

吉日 吉時 勿用生肖
初二（1月23日） 辰、巳、午時（上午7時半至下午1時） 亥年肖豬
初六（1月27日） 辰、午時（上午7時半至9時、上午11時半至下午1時） 卯年肖兔
初九（1月30日） 辰、巳時（上午7時半至11時） 午年肖馬
初十（1月31日） 辰、巳、午時（上午7時半至下午1時） 未年肖羊
十五（2月5日） 辰、巳時（上午7時半至11時） 子年肖鼠
廿一（2月11日） 辰、巳時（上午7時半至11時） 午年肖馬
廿五（2月15日） 辰、巳、未時（上午7時半至11時、下午1時半至3時） 戌年肖狗
廿八（2月18日） 辰、巳、午、未時（上午7時半至下午3時） 丑年肖牛

編輯：葉翠華

相關文章

【兔年開工吉日】曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅精選　兔年開工吉日吉時大全【內附詳情】
12:48 2023/01/10
【兔年開工吉日】曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅精選　兔年開工吉日吉時大全【內附詳情】
【蘇民峰兔年增運秘笈】兔年9種方位風水佈局　蘇民峰教擺化病+催財+催桃花+催文昌局【內附詳情】
20:24 2023/01/05
【蘇民峰兔年增運秘笈】兔年9種方位風水佈局　蘇民峰教擺化病+催財+催桃花+催文昌局【內附詳情】
【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖兔犯太歲宜外遊散心　師傅提供出行有利方位
16:30 2022/10/20
【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖兔犯太歲宜外遊散心　師傅提供出行有利方位

你可能感興趣

【兔年開工吉日】曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅精選　兔年開工吉日吉時大全【內附詳情】
12:48 2023/01/10
【兔年開工吉日】曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅精選　兔年開工吉日吉時大全【內附詳情】
【蘇民峰兔年增運秘笈】兔年9種方位風水佈局　蘇民峰教擺化病+催財+催桃花+催文昌局【內附詳情】
20:24 2023/01/05
【蘇民峰兔年增運秘笈】兔年9種方位風水佈局　蘇民峰教擺化病+催財+催桃花+催文昌局【內附詳情】
【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖兔犯太歲宜外遊散心　師傅提供出行有利方位
16:30 2022/10/20
【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖兔犯太歲宜外遊散心　師傅提供出行有利方位
風水 農曆新年 生肖

最高瀏覽

【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
11:35 2023/01/16
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
16:18 2023/01/16
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
11:15 2023/01/16
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差