【大年初一接財神】曆法專家蔡興華精選作福吉日 大年初一行大運接財神吉時方位【內附詳情】

▲ 曆法專家蔡興華師傅表示，今年生肖屬蛇、牛、雞，踏入立春容易破財，宜保持頭腦清醒，忌急功近利，並檢查自己的衣物、銀包、公事包有否破損，勿讓破洞漏財。

苦盡甘來，兔氣揚眉，3年疫情苦戰，終於迎來通關，看來癸卯兔年已顯露復甦苗頭，TOPick邀得曆法大師蔡伯勵的傳人曆法專家、玄學家蔡興華師傅，為讀者講解癸卯兔年行運吉課，包括初一頭炷香吉時方位、行大運接財神吉時方位、初二開年吉時，以及兔年方位吉凶指南。

頭炷香出行吉時方位

去舊迎新，中國人過新年尤其重視大掃除，在新一年來臨前清理家居舊物，迎接新氣象。蔡師傅表示，年尾一定要清潔家居，尤其檢查家居有否蠄蟧絲網或有塵埃的地方，一定要清潔好，垃圾、凹凸不平的東西要移除，由年廿七至年三十都是大掃除吉日，縱使多忙，就算忙到年三十晚都要清理家居。此外，公司或辦公室在收爐前，都宜清理一下雜物垃圾，執拾整齊，打工仔自己的座位都宜整理一下，明淨整潔的環境，喜慶就會隨着兔年福祿齊來。

新正頭新希望，當然要講究意頭。癸卯年的大年初一，上頭炷香不一定要早，總之在吉時便可以，丑寅卯辰巳午（凌晨1時30分至下午1時都可以。至於大年初一出行行好運的吉時，可選擇丑寅卯辰巳（凌晨1時半至上午11時）；出行吉利方位方面，人人祈求不同，有人求喜慶、有人求財運、有人求順心，出行面向西北方，迎接喜神（有關喜慶事宜）、東北方迎接貴神（有關名譽方面）、正東方迎接財神（財運亨通），蔡師傅說，出行時邊行邊說著想迎接甚麼神，這一年便大事亨通，喜運齊來。

▲ 揮春要貼在吉利方位。（iStock圖片）

說到初二開年，蔡師傅指出，巳午或戌時俱為吉時，即上午9時30分至下午1時、下午7時30分至下午9時；若要拜神的話，可選子丑寅卯辰巳午吉時（凌晨12時30分至下午1時）上香拜神開年。蔡師傅說，營商朋友最重視新正頭年初二開年，即做禡，一年伊始第一個禡期，會廣邀員工、親友開年，圖個熱鬧吉利，祈求生意興隆，事業順利。

兔年方位吉凶指南

蔡師傅指出，癸卯流年大利南北，不利西方、西北方，坐西方一帶在羅盤方位上，屬於三煞位，有申、庚、酉、辛、戌方，即由西偏西南、正西、西偏西北。三煞即坐煞，災煞、劫煞。至於五黃在乾位，正西宜靜不宜動，五黃屬瘟病，忌動土。」蔡師傅提醒，若要進行動土或修建工程，無論住宅、工廠、寫字樓、墓穴，都必須從吉方先行動土，才移往凶方，避免引起禍端。另外，癸卯年的歲破月為農曆八月，由白露後至寒露止，稱為酉月，即新曆9月8日至10月8日。年支卯和月支酉相沖，大事勿用，如喜慶結婚、公司開幕、新居入伙、修墳建造，更不宜在歲破月進行。

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兔年作福吉日吉時

吉日 吉時 勿用生肖 初二（1月23日） 辰、巳、午時（上午7時半至下午1時） 亥年肖豬 初六（1月27日） 辰、午時（上午7時半至9時、上午11時半至下午1時） 卯年肖兔 初九（1月30日） 辰、巳時（上午7時半至11時） 午年肖馬 初十（1月31日） 辰、巳、午時（上午7時半至下午1時） 未年肖羊 十五（2月5日） 辰、巳時（上午7時半至11時） 子年肖鼠 廿一（2月11日） 辰、巳時（上午7時半至11時） 午年肖馬 廿五（2月15日） 辰、巳、未時（上午7時半至11時、下午1時半至3時） 戌年肖狗 廿八（2月18日） 辰、巳、午、未時（上午7時半至下午3時） 丑年肖牛

編輯：葉翠華