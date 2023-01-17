【After Class】姚焯菲過年後赴新西蘭留學　Chantel透露儲錢計劃盼成立時裝品牌

▲ 姚焯菲跟JNYBeatz拍攝銀行廣告。

姚焯菲 (Chantel) 與新世代Producer Artist JNYBeatz合作，為中銀香港拍賀年歌MV全新演繹《恭喜你》，將家傳戶曉賀年歌重新混音，譜上新詞成為全新的賀年歌《電子利是大Phone收》。

在MV中，Chantel一改平時抒情歌路，首度演繹充滿電子pop rock節奏的曲風，以百變造型亮相，包括：紅噹噹的時尚牛仔賀年造型、粉紅兔仔少女頭箍造型，從而演繹多個不同主題 。

對於首次嘗試電音曲風，Chantel表示很好玩：「很喜歡嘗試不同的音樂風格，今次與JNYBeatz合作，接觸到電子音樂，整首歌很有party beat，原來《恭喜你》可以無限loop，新世代再唱都有發揮空間。」

▲ 姚焯菲x JNYBeatz這組合幾突破！

將到新西蘭升學

Chantel笑言這個兔年充滿驚喜，除了與JNYBeatz唱電音賀年歌外，更與Miffy一齊指廣告宣傳硬照。

當中她說：「與Miffy做拍檔，真的夢想成真，我真的自小就是Miffy迷，家中有很多她的插畫及公仔，還有研究關於她的迷思，如為什麼是交叉咀？看了插畫很久才知它是兔女，還有她為何總是正面視人，後來知道作者Dick Bruna希望她與小孩子一樣直接，直接表達心中的問題。」

這一個兔年的農曆年對Chantel來得別有有意義，皆因過年後就會到新西蘭升學，她一再澄清：「我雖然去了新西蘭讀書，但是不會離開香港樂壇，已同公司計劃好了，今年會有幾首全新作品，我會定時返香港，兼顧我的歌手工作，大家不用擔心。」

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計劃建時裝品牌

由於要準備海外留學，又年近歲晚，Chantel相當忙碌：「朋友與公司同事知我有一段時間見不到，紛紛預早要與我團年farewell，好似After Class、聲夢同學都要聚會，還有學校的朋友，今年可能要食10幾餐團年飯。」

Chantel雖然即將到外國讀書，她笑言絕不會錯過逗利是的良機：「過年後就走，親朋戚友已講明縱使未必見到，可以派電子利是給我，所以就在新西蘭也會收到祝福。」

有一位做財務專家的爸爸，Chantel自小已會儲利是錢，她笑言：「儲利是錢是小朋友的第一桶金，我舊年已開始將利是錢用作理財，預算做自己的演藝進修基金，我另外仲有一個5年計劃，希望可以儲幾年錢，可以建立自己的時裝品牌。」

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