【毒舌大狀】吳煒倫感慨傳統優良價值觀崩潰　導演：憑良心做人個天會幫你

吳煒倫，筆下編寫劇本有道盡男兒感慨與熱血的《激戰》，也寫出講盡女兒無奈與柔情《梅艷芳》。

入行逾20年的吳煒倫，首次自編自導電影作品《毒舌大狀》，沒有MMA籠內大戰，卻有法庭內雄辯滔滔；沒有樂壇天后傳奇側寫香港，卻由一單奇案反映社會價值觀的崩潰。

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▲ 吳煒倫，2000年畢業於香港演藝學院，主修導演，編劇作品包括《愛·作戰》、《証人》、《綫人》、《激戰》、《寒戰II》、《梅艷芳》等，《毒舌大狀》為他首次執導電影長片。（陳慧安 攝）

文戲有動作片feel

《毒舌大狀》在今年賀歲檔上映，但此片雖然有幽默的情節，但絕非一齣喜劇，因為最初籌拍時，根本沒計劃這是套賀歲片，吳煒倫回憶稱：「大約在19年尾20年頭構思《毒舌》劇本，因為當時疫情嚴重，前景好唔明朗，不知拍完戲院開唔開、就算開又可以坐幾多人？」

所以，不傾向拍成本一般較高的動作片：「而我寫開動作片，文藝片又非自己所長，如何可以拍文戲又有動作片感覺？於是諗到法庭內控辯雙方係似動作，只是他們用的武器不是槍、劍，而是用把口去比拼。」曾撰寫《証人》、《綫人》、《逆戰》劇本的吳煒倫說。

從真實人物取靈感

因為《毒舌大狀》當中一位編劇認識現役大律師Katy，於是邀請她問意見取靈感：「問Katy在香港司法界有甚麼有趣人物、案件，而劇本最大的starting point是她講有位裁判官，後來轉回當大律師，當時一聽覺有趣，因一般人覺得做官已好大，為何選擇去做回大律師？於是發展成林涼水（黃子華飾）這角色，當然此角色不只一個原型人物，是好幾個藍本砌埋。」

《毒舌大狀》故事講一向貪心、牙擦、自恃有小聰的林涼水（黃子華飾）由法官轉當大律師，一次為客戶曾潔兒（王丹妮飾）處理虐兒案時，卻因失誤而令曾潔兒被判誤殺罪入獄。導演指：「案件選虐兒案，是想由一單細案開始，然後愈揭愈大件事，當時當中創作成份居多。」

「至於案件，因為想由一單細案開始，然後愈揭愈大件事，所以選虐兒案，當然當中創作成份居多。」吳煒倫解釋。

▲ 吳煒倫追求影片要有具有真實感。（陳慧安 攝）

追求法庭真實感

《証人》、《綫人》、《激戰》主角都是踏上救贖之旅，《毒舌大狀》主戲就是因為自己疏忽導致曾潔兒入獄而極愧疚的林涼水，在曾潔兒坐冤獄兩年後，意外發現新證據，他為贖罪及揭開真相。

於是林涼水找回其師爺太子（何啟華飾）及當年合作的大律師方家軍（楊偲泳飾）翻案，在庭上與主控官金遠山（謝君豪飾）庭上激戰。

香港傳統老派法庭片，大多為戲劇效果及畫面可觀，劇情往往較著重煽情，橋段至細節脫離現實情況，《毒舌大狀》在劇情當然不免有戲劇加料，但明顯做大量資料搜集外，基本上亦拍出具法庭實感。

而大律師任顧問Katy為資料搜集、劇本內容提供意見外，連演員在開拍前劇本圍讀也有參與，即場向演員解釋有關片中法律問題。

吳煒倫解釋說：「一早決定拍攝風格要實在一啲風格，其實法庭大聲講嘢都冇，當時在實感之餘，我們也要顧戲劇性，但不可太過份，因為如果連呢個實感都冇，就好流。」

不過因此，令電影處理更有難度：「我很明白，香港以前拍法庭戲為何要律師要行來行去，因為有郁動，好拍啲。但Katy一開始已話：『導演，我們不會企起身嗌objection。』」

面對此挑戰的吳煒倫也直言：「起初也驚，因成個法庭冇人郁，只有控辯雙方企起身、坐響度，即是只可以靠機器郁，但我又唔會郁到『程小東』咁，所以好靠演員演繹。」

他十分坦白地笑說：「所以到排戲前我都仲擔心緊，你話死唔死？但一排戲後就有信心，因為只是對白經他們講出來，都已經好睇。」

▲ 《毒舌大狀》在開拍前，眾演員都要進行圍讀排戲。

憑良心做人

當然，這是齣娛樂性豐富的商業片，但葉底藏花，當中表面講是虐兒案，實際講權貴用盡各種手段「虐待」制度。

吳煒倫感慨影片想帶出兩個信息：「近幾年，好多傳統優良價值觀完全崩潰，好想用此片講我們由細到大覺得好common嘅嘢，就係『負責任』三個字，現在嘅人係冇，直頭有些人不是逃避責任，而是根本不知那件事是責任。」

▲ 片中權貴不擇手後去逃避法律責任。

他無奈地反問：「為何會如此？以前小朋友打爛嘢，就行出嚟認。係人也會錯事，咁做錯事點？孭起個責任攪返佢。其實有少少悲哀，為何咁簡單嘅事都要擺落個主角度去講？呢個世界講common sense，但現在common sense不再common。」

至於另一想帶出---天有眼：「到頭來，做人要憑良心，大家也明白，唔憑良心做人，條路易行好多、短線利益亦多好多；憑良心做人，條路難行好多，但我覺得憑良心做人，個天最終會幫你。」導演語重心長地說。

記者：鄧龍傑

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