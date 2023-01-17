【學揸筷子】港男唔識揸筷子夾得慢屢被罵　怕新年與親戚食飯︰夾到餸咪得

▲ 有港男大呻不懂揸筷子致夾餸較慢，每逢新年最怕與一大班親戚食飯。

就快農曆新年，大家上親戚屋企拜年總會一齊食飯，有港男因為不懂得揸筷子而感到擔憂。該名港男在網上發文大呻，自己從小到大因不懂揸筷子致夾餸較慢，屢次被親人斥責，每逢新年最怕與一大班親戚坐圓枱食飯。他認為揸筷子不一定要正確，「最重要夾到餸咪得」！

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該名港男日前在香港討論區以「咁大個人都唔識揸筷子」為題發文，一開首即問網民「其實有幾多人真係識揸筷子？」他分享自身經歷，自言從小到大都經常被其他人指責不懂揸筷子，「每次一班人食飯，夾餸夾慢少少，就會俾人話咩你到而家仲唔識揸筷子呀？」

他續稱每年新年，其中好怕與一大班親戚在圓枱食飯，曾被斥責要用小朋友筷子學習，令他留有陰影。

夾咗好耐都夾唔起，佢哋見到我揸筷子嘅手勢，就會話我。仲叫我買啲小朋友學揸嘅筷子嚟學揸筷子。

農曆新年將至，他害怕又需面對與親戚們食飯，「真係唔想聽到佢哋又咁講我」。他認為揸筷子正確與否不重要，夾到餸就得，「雖然我揸筷子嘅方法唔係正確，但係最重要夾到餸咪得。夾得慢少少有咩問題？」

網民質疑︰揸筷子有幾難學？

帖文一出引起網民熱議，不少網民直言「而家啲人多數都唔識（揸筷子）」、「而家唔單止好多人揸筷子揸得肉酸，連揸筆寫字都揸得好肉酸」，但有人質疑樓主既然已被斥責多年，為何不的起心肝好好學習？點擊圖片即睇網民意見︰

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「爭鮮」曾要求員工練習揸筷子

至於正確揸筷子的手勢，台灣連鎖壽司店「爭鮮」就曾要求員工練習正確方法，更推出過「夾紅豆」測試員工手勢。一名爭鮮員工在網上展示了「正筷活動宣導事宜」的聯絡單，內容指「正確使用筷子是基本的文化和禮儀教育，也是中國傳統文化的展現，我們更應該將使用筷子的優良傳統流傳下去。」聯絡單還附上正確的「筷子拿法圖」︰

▲ 台灣爭鮮曾要求員工練習正確拿筷子手勢，更圖文並茂指導。（「爆料公社」fb圖片）

7個正確揸筷子要訣

揸筷子如同西方的餐桌禮儀，手勢正確與否都會影響進食時的動作。以下為7個正確的揸筷子要訣：

1. 手握筷子時，筷尖要對齊

2. 使用時只移動上方筷子，從而兩根筷子尖端靠近

3. 只用大拇指、食指及中指輕握筷子

4. 拇指要放在食指指甲旁邊

5. 下方的筷子靠在無名指指甲側邊

6. 大拇指的虎口和無名指固定下方的筷子

7. 筷子後方要預留1厘米距離

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責任編輯︰王明芳