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【不正常愛情研究所】范莎莎揭人生最激Crazy Sex 　前空姐Susuca撞正乘客廁所曳曳

娛樂 16:52 2023/01/17

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熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

真係好激！

由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持的《不正常愛情研究所》，今集主題是「大學瘋狂歲月」，而嘉賓則是《CP訓練營》受訓者之一的范莎莎（Zaza）。

不少人都認同，大學時期有幾件事一定要做，包括O’camp、住Hall、上莊、拍拖。無可否認大學是個瘋狂歲月，今集嘉賓Zaza曾到英國、荷蘭留學，見盡外國風情。

【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘

Zaza自爆試過的Crazy Sex

Zaza自爆大學時期試過最Crazy Sex，是在桑拿房與男友進行︰「嗰時係荷蘭同第一個男朋友去做桑拿，荷蘭啲桑拿室有幾間獨立房，男女一齊。嗰日冇乜人幫襯，趁有間房冇人，就同男朋友喺房曳曳。」

她笑言假如有人入房，都不知道如何是好。Zaza與不同國籍男仔拍過拖，她最欣賞的是德國男士，又指試過與法國男友咀嘴，最後錫到頸痛。

今集《不正常愛情》嘉賓是《CP》的Zaza。

空中曳曳故事

至於Susuca都不輸蝕，以前空姐身份爆料，講述親身撞破一對男女在飛機廁所曳曳的故事，她透露航空公司有規定不可二人共用廁所以及空姐要每15至30分鐘巡查，以免出意外沒人知。

當日就真係「出事」，她巡廁所時，聽到入面一陣嘈吵聲，但當她敲門，入面忽然安靜。

Susuca已經心裏有數︰「跟住拍多兩三次門，都係冇反應。跟住我同入面嘅人講，我哋有鎖匙，可以喺出面unlock，冇事你哋就出返嚟啦。」最後一男一女死死地氣前後腳行出來，為該航班空姐，提供全程「花生」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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