  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 16:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫生盜竊】醫管局女高層夫婦涉超巿偷食物　警員指男被告曾認貪心妻子不知情

社會 15:01 2023/01/17

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

醫管局總行政經理莊慧敏（右）及骨科醫生趙名宇（左）。(資料圖片)

醫管局總行政經理莊慧敏涉夥同丈夫骨科醫生，在黃埔1間超市偷竊日本西瓜及壽司等總值逾1,600元的食物，被控盜竊罪一案今（17日）於九龍城裁判法院續審。辯方指被告進行錄影會面前，有警員因知道男被告急於致電女兒，遂教唆男被告承認盜竊和毋須聘請律師，警員一概否認。庭上播放錄影會面片段顯示，男被告承認一時貪心將食物放入袋內，認為太太不知道未付款。

被告為趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。2人被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。

警員孔憲浩供稱，當日接收拘捕警員搜出的被盜食物後，與男被告進行錄影會面。 孔稱男被告簽署羈留人士通知書後沒有提出任何請求，他亦沒有與男被告交談。

辯方盤問指出，孔因為知道男被告心急致電女兒，故在進行錄影會面前教唆男被告承認一時貪心偷食物，其妻不知情，並要求男被告稱自己不需要請律師，警員答應會面後讓男被告聯絡女兒。孔均否認說法，並否認曾威迫利誘被告。

庭上播放男被告的錄影會面片段，男被告在警員詢問下確認毋須聘請律師，他解釋當時與太太到Aeon購物，因一時貪念將涉案10件未過機的食物放入袋內，以及離開超市。男被告於錄影會面中稱，食物雖由太太入袋，但認為太太不知道未付款。

審訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【行劫案】37歲無業本地男被捕　涉旺角2宗的士劫案
今日 10:57
【行劫案】37歲無業本地男被捕　涉旺角2宗的士劫案
【終極上訴】查冊作報道虛假陳述罪成　蔡玉玲准上訴終院5月審理
今日 11:00
【終極上訴】查冊作報道虛假陳述罪成　蔡玉玲准上訴終院5月審理
【連環劫案】觀塘無業漢疑劫兩名的士司機　遭警方扣查
今日 12:39
【連環劫案】觀塘無業漢疑劫兩名的士司機　遭警方扣查
【欺詐貸款】涉偽造授權書騙逾3200萬貸款　主婦囚9年官斥嚴重違反誠信
今日 12:40
【欺詐貸款】涉偽造授權書騙逾3200萬貸款　主婦囚9年官斥嚴重違反誠信

你可能感興趣

【行劫案】37歲無業本地男被捕　涉旺角2宗的士劫案
今日 10:57
【行劫案】37歲無業本地男被捕　涉旺角2宗的士劫案
【終極上訴】查冊作報道虛假陳述罪成　蔡玉玲准上訴終院5月審理
今日 11:00
【終極上訴】查冊作報道虛假陳述罪成　蔡玉玲准上訴終院5月審理
【連環劫案】觀塘無業漢疑劫兩名的士司機　遭警方扣查
今日 12:39
【連環劫案】觀塘無業漢疑劫兩名的士司機　遭警方扣查
罪案 蜜瓜 超市 黃埔花園 盜竊罪 醫生 香港 日本 行政 九龍城

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
11:35 2023/01/16
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
16:18 2023/01/16
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
11:15 2023/01/16
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差