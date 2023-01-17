【醫生盜竊】醫管局女高層夫婦涉超巿偷食物　警員指男被告曾認貪心妻子不知情

▲ 醫管局總行政經理莊慧敏（右）及骨科醫生趙名宇（左）。(資料圖片)

醫管局總行政經理莊慧敏涉夥同丈夫骨科醫生，在黃埔1間超市偷竊日本西瓜及壽司等總值逾1,600元的食物，被控盜竊罪一案今（17日）於九龍城裁判法院續審。辯方指被告進行錄影會面前，有警員因知道男被告急於致電女兒，遂教唆男被告承認盜竊和毋須聘請律師，警員一概否認。庭上播放錄影會面片段顯示，男被告承認一時貪心將食物放入袋內，認為太太不知道未付款。

被告為趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。2人被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。

警員孔憲浩供稱，當日接收拘捕警員搜出的被盜食物後，與男被告進行錄影會面。 孔稱男被告簽署羈留人士通知書後沒有提出任何請求，他亦沒有與男被告交談。

辯方盤問指出，孔因為知道男被告心急致電女兒，故在進行錄影會面前教唆男被告承認一時貪心偷食物，其妻不知情，並要求男被告稱自己不需要請律師，警員答應會面後讓男被告聯絡女兒。孔均否認說法，並否認曾威迫利誘被告。

庭上播放男被告的錄影會面片段，男被告在警員詢問下確認毋須聘請律師，他解釋當時與太太到Aeon購物，因一時貪念將涉案10件未過機的食物放入袋內，以及離開超市。男被告於錄影會面中稱，食物雖由太太入袋，但認為太太不知道未付款。

審訊下午續。

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記者：陳曉欣