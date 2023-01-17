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【過年市道】油麻地果欄嘆生意受通關打擊　入貨較往年少3分1

社會 16:08 2023/01/17

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熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

農曆新年將至，不少市民到油麻地果欄選購水果。（梁偉榮攝）

農曆年將至，不少市民到油麻地果欄買水果辦年貨，不過有檔主看淡銷情，入貨量較往年少，也反映銷情比往年差。也有顧客稱，近期政府放寬防疫，會比原預算花費更多，買多些水果過節。

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果檔永興欄的職員劉小姐直言，今年生意「好差」，指香港和內地1月8日起通關後，很多幾年沒有回大陸的港人均趁機回鄉探親和過年，惟卻很少內地客回到果欄光顧。他們今年入貨量，較往年少約3分1。

塔斯曼尼亞車厘子為其中一款時令水果，不少果檔均有售，價錢由100至1,000元不等。市民曾先生花約200元購買兩盒車厘子，認為「幾抵買」，並指由於政府放寬防疫措施，親朋好友相聚的機會較多，預計會花費500元，買多些水果應節。

市民梁先生則花費約100元選購一盒日本蘋果，他認為果檔間的售價相差不遠，看中就會買。

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記者：李芷玲

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