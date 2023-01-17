【國泰工潮】工會取消明日集會改為按章工作　發公開信向市民解釋並致歉

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國泰空中服務員工會（工會）原定明日於國泰城外集會，表達對薪酬待遇問題的不滿。然而，由於國泰拒絕借出場地，亦未能獲警方發出不反對通知書，工會今日（17日）決定取消集會，並宣布將於年廿八（1月19日）起，發起按章工作行動。

就工業行動或對市民造成影響，工會今日向市民及旅客發公開信，講解背後因由，當中提及，單在1月1日，便有30多班航班在人手不足的情況下起飛，正常情況下由7名空中服務員服務188名乘客，當日部份航班只有4名空中服務中值勤。

工會指明白行動有機會對航班造成一定影響，為此謹表示歉意，與此同時前線空中服務員依然會嚴格遵守每一班航機的每一項安全措施。工會冀望在農歷新年佳節期間外遊的乘客能夠明白和體諒。

公開信全文如下：

各位香港市民及旅客： 國泰航空公司扎根於香港七十六年，作為前線的空中服務員，我們一直盡心盡力服務 每一位乘客。在疫情肆虐期間，依然堅守崗位，確保每班航機能順利抵達目的地。 竭力盡心幫助公司渡過難關的我們經歷了海嘯式裁員、永久大幅減薪、外站津貼和休息時間減少、人手減少，然而加上與日俱增的工作量，我們再也負荷不了。 公司的政策改變除了影響空中服務員，更影響飛行安全及機艙服務質素。國泰再三強 調航班「運作如常」，然而事實絕非如此。 自從去年一月公司在每航班縮減一名人手後，乘客需等候多時方可享用餐飲，並需要 等候更長時間才有人收走餐盤。假如乘客要求額外飲料或其他用品、娛樂系統出問題等等，亦因人手不足而未能有適時的服務。面對各種投訴，前線空中服務員只能無奈承受，心力交瘁。 單在2023年1月1日，便有至少三十多班航機在不足夠人手下起飛。其中以香港往返 日本的情況最為嚴重，航班的經濟客艙原本有7名空中服務員 ，但在欠缺人手的情況下，最後只有4名空中服務員去照顧288名乘客，情況極為嚴峻。 所有購買國泰航空機票的乘客，特別是期待外遊已久的香港人，絕對有權知道事實真相。 乘客所購買的昂貴機票與待遇不成正比，令飛行體驗大打折扣，這是不爭事實。 工會多次向公司反映，可惜大部分訴求未被正視。在慎重考慮各種因素後，我們無奈 地宣布，從一月十九日（年廿八）起開始進行按章工作。我們明白行動有機會對航班 造成一定影響，為此謹表示歉意，與此同時前線空中服務員依然會嚴格遵守每一班航 機的每一項安全措施。 本會冀望在農歷新年佳節期間外遊的您們能夠明白和體諒，我們是逼於無奈才發起按章工作。 在此祝願所有香港人及旅客恭喜發財、身體健康！ 國泰航空公司空中服務員工會 謹啟 二〇二三年一月十七日

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記者：陳梓蔚