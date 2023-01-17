【疫苗接種】院舍外展疫苗接種服務延長至2月中　政府：院舍第4劑有效接種率逾75%

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政府今日（17日）宣布再度延長院舍外展疫苗接種服務特別計劃4個星期至2月中。

根據專家建議，未曾感染新冠病毒並已接種第3劑新冠疫苗的成年院友，應在接種第3劑疫苗至少90天後，接種第4劑疫苗。就此，政府去年11月25日推出新一輪的外展疫苗接種服務特別計劃，並於其後延長該特別計劃4星期至今年1月20日，以加快提升院舍院友的疫苗接種率，鞏固院舍的保護屏障。

該特別計劃自11月推出以來，已經為院舍院友接種了超過9,000劑新冠疫苗。現時，院舍的首四劑疫苗接種率分別為96%、95%、88%和19%，如計及已接種3劑疫苗的康復院友，院舍內與第4劑等同的有效接種率已超過75%。

事實上，確診院舍院友佔需留院治療個案的比例仍然相對較低，證明透過提升接種率建立的保護屏障有效減低院友在感染後患上重症或死亡的風險。

政府考慮到院舍在農曆新年期間或會進行較多活動、疫苗的保護力會隨時間減退、院舍仍不時出現院友及員工的確診個案，加上冬季流感高峰的持續威脅，認為有必要繼續提升院舍院友的疫苗接種率。

因此，政府決定再度延長院舍外展疫苗接種服務特別計劃4星期至2月17日。與現行安排一樣，醫療團隊會每星期到訪院舍最少1次提供外展疫苗接種服務，為每一位到期接種新冠疫苗的院友接種。此外，醫療團隊亦會同時為院友接種季節性流感疫苗，以提供雙重保護。政府會向參與特別計劃的醫療團隊發放特別津貼，供團隊應付因延長計劃而衍生的額外人手及交通開支。

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記者：陳梓蔚