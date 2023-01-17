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【說好香港故事】陳茂波瑞士晤各國政商領袖　介紹香港復常機遇

政治 15:57 2023/01/17

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陳茂波（左一）與泰國財政部長Arkhom Termpittayapaisith（右一）會面。（政府新聞處圖片）

「世界經濟論壇年會」昨日在瑞士達沃斯開幕，財政司司長陳茂波與多名出席年會的政商界領袖會面，向他們介紹香港復常的最新情況和發展機遇。

就最新的環球經濟和金融形勢，陳茂波與泰國財政部部長交換意見，並探討進一步加強金融合作。陳茂波指，香港的金融市場既深且闊，與內地市場「互聯互通」的渠道不斷擴大和深度發展，滙聚了國際和內地資本，歡迎泰企積極利用香港為大型基建或其他項目融資。

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陳茂波又向沙特阿拉伯財政部長，介紹香港最新的發展方向和前景，並指香港作為國際金融中心，能夠助力中東地區國家實現投資多元化及風險管理，雙方在不同的領域都有很大的合作空間。

陳茂波亦跟國際私募基金公司及跨國企業的高層人員會面，就資本市場發展、人才培訓、粵港澳大灣區的發展機遇等議題交換意見。

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責任編輯：趙居逸

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