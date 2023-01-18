【兩性關係】丈夫玩交友App憂搞婚外情 太太主動增行房次數：消耗他的精力

▲ 太太發現丈夫玩交友app，主動增加行房的次數。

性與愛在親密關係中如同錢幣的兩面，兩者相合變得完整，卻不能替代。「男人做愛時沒有射精，是否代表他不投入、不享受，甚至是不想做？丈夫近來和我做愛常有此情況，做了很久也射不出來，未完事就完了。」她以低沉的聲調問。

在她心目中，丈夫以射精結束做愛才算完整的性行為，也代表他有足夠興奮和投入，亦證明了自己的吸引力仍在。為了得到肯定，過去3個月她經常主動提出做愛，一反過去的被動和保守，跟丈夫做愛的次數升了兩倍。

「你在性生活的表現變得跟以前截然不同，是因為……」相比性行為次數，我更關心她轉變的原因。

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「幾個月前我發現他手機內安裝了交友App，雖然這不代表甚麼，但我擔心他會跟別的女人……」她的突然轉變是因為擔心丈夫有異心，於是主動增加性行為次數，希望增進關係之餘又可以消耗他的精力，減少他出軌的可能。她口裏說丈夫網上交友不代表甚麼，但原來代表了很多隱藏的感情意義，還有個人情緒。

「你在性行為上變得主動，跟丈夫做愛次數增加，焦慮不安可有減少？」我問。「沒有。」她發現效果不似預期，在原來的焦慮外，更多了迷惘。

她以丈夫在性行為中射精去定義他的性滿足度，又將性滿足度視為親密關係的唯一指標。這把尺不一定有錯，卻過於狹窄，未必能準確解說她與丈夫的關係。

在生理角度上，男人可以單純透過AV引發性慾而射精，卻不會與AV培育出愛的感覺；性與愛有時不一定相關，企圖以性填補愛，只會令自己跌進自設的誤區。

「除了性行為，你們日常的相處和感情，生活中的感覺，是怎樣的？」我希望她理解關係的角度和焦點放在兩個人上，而不是兩個性器官。別以為性可以填補愛，愛情上若有缺欠，只能以愛情來償還。

原文刊於《晴報》，原題為增性愛頻率可減少伴侶出軌？