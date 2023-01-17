【欺凌陰影】小二歷校園欺凌遭8打1　長大成名醫練出精壯身材「報仇」

▲ 有台灣婦產科醫生在小學時遭校園欺凌，現在練出精壯身材「報仇」。

校園欺凌為孩子帶來很大的陰影，甚至成年後仍不能磨滅。台灣有婦產科醫生日前在社交平台分享童年經歷，在小學時曾遭8名同學打，至今身上還留有傷痕。他現在已練出精壯身材，明言為討回公道而備戰。

台灣婦產科名醫劉偉民昨日（16日）於facebook發帖文，講述他小時候慘遇校園欺凌，而他仍記得當年如何被同學暴力對待。他指小學二年級時因父親工作關係而轉學，由屏東空軍子弟學校轉至左營海軍子弟學校就讀，可是卻被8個小朋友欺凌。劉醫生寫道︰

雖然從此以後沒再打過架，但從來沒有放棄討回公道的念頭備戰。

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身上還留有傷痕

當時他被8打1落敗了，感嘆「現在身體上的傷痕還在」。他笑言一定要找一天討回這個公道，希望還有機會碰到這8個同學較量一下，打得他們落花流水。

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劉醫生上載了兩張自己穿上運動裝束的近照，年過60的他身型fit爆，一點也不似實際年齡。從他日常分享的照片可見，他不時去做運動健身，練出精壯身材，全身滿是肌肉，為了「備戰」確實花了不少汗水。

網民︰現在戰場在手術台

不少網民支持劉醫生，笑指本來1打8就很難能勝出，還表示現在那8位同學看到他一定害怕了。有網民留言，「記仇一輩子」、「現在戰場在手術台上」、「可能那8個現在人連站都站不直，直接跪地求饒」、「優秀優雅就是最好的公道」、「你現在的身材幹8個腦滿腸肥的老頭，應該輕而易舉」。

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責任編輯︰王明芳