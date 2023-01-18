【付諸流水】辛苦儲錢給爸媽買樓養老   港女揭業主卻寫細佬名：點解我咁蠢 

▲ 港女儲錢給爸媽買樓，結果發現業主係細佬。

家家有本難唸的經，一個家庭中總有人付出比較多，但又值不值得呢？一名孝順港女將自己用8年時間辛辛苦苦儲落的私己錢，打算用作當首期買樓給父母養老，豈料父母沒有詢問過她而私自將該筆款項「靜雞雞」送給細佬買樓。多年的血汗錢付諸流水，而且到頭來更換來被家人瞞騙的結果，令到港女心淡道：「自己點解可以咁蠢？」。

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該名港女在網上以「比錢父母買樓 點知層樓落咗細佬名」為題發文大呻「被屋企人搵笨」。港女文中開首就感恩地表示其父母辛勞多年才養育她與弟弟培育成才，心痛兩老「成世都冇享福過」。她透露，自己畢業了8年，透過多年來的積蓄及偶爾在股票市場上的斬獲，終於都累積到一筆可觀的款項。

孝順的港女打算將此筆錢買一層私樓讓父母安享晚年，她更十分信任地在半年前把整筆首期預先轉帳給父母保存。待他們物色心儀的房子後，港女便會到銀行辦理按揭手續。半年已過，港女仍未聽到任何買樓的風聲，最近回家吃飯細問兩老才有驚人發現，「呀媽話，筆錢已經比咗細佬買樓」。

對於父母漠視自己的付出，港女文內行間透露出絲絲的心淡，她想不到自己的孝意會變成為他人做嫁衣裳，感到十分後悔並「怪責」自己

都唔知自己點解可以咁蠢！

此貼文一出，大部分網友替港女感到不值並且不恥她弟弟的行為，「吸血仲吸得勁過水蛭」﹑「你細佬咁都受嘅⋯佢知唔知係你買畀父母？」﹑「你細佬講都唔講就咁堂而皇之接受，都有啲過分wor」;也有網友提出一些建議給港女，「建議樓主可以同番細佬溝通先，法律行動係最壞打算」﹑「唔好再俾家用」;另外，也有網友對於港女年紀輕輕便可以搬出去住，並且又儲到錢感到很有興趣，「錯重點，但希望樓主可以開多個po 講理財同買股票心得」。

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責任編輯︰王明芳