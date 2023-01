【THE FIRST TAKE】陳柏宇登國際級大舞台　Jason一Take過演繹感緊張

▲ 陳柏宇(Jason)登陸日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE。

陳柏宇(Jason)早前應日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE(TFT)的邀請,前往當地以一鏡到底方式拍攝一次性錄音演出,成為香港首位登上該頻道的歌手,不過Jason坦言這次拍攝壓力十分大,更覺得今次是他的歌唱事業個人戰。

日本YouTube Channel THE FIRST TAKE 以捕捉音樂人一Take過演繹而聞名,至成立至今已擁有7,170,000 Followers,成日本最多人追蹤的音樂頻道。

過去曾有不少猛人參與演出,包括前One Direction成員Harry Styles、Avril Lavigne、中島美嘉、Glay、《鬼滅之刃》歌姬LiSA,以及日本現今爆紅的YOASOBI、優里及Milet等,能登上這國際級的大舞台,絕對是對歌手的一個肯定。

新編曲版《你瞞我瞞》

今次Jason獲邀參與TFT這個企畫,特別選唱了《你瞞我瞞》,但音樂監製Edward Chan在編曲上大幅度改動,將之成為Folk Pop Song(民謠流行樂),再加入罕見的Chord Progression(和弦進程),令歌曲有別於過去港式流行樂的編排。

而Jason亦作出適當配合,他說:「我要適當地去調整聲音上嘅演繹去配合,喺收到全新編曲後,我都有不停聽不停試,去睇下有乜嘢聲音、演繹方式可以配合到整體感覺。」

Jason極度緊張

不過,從TFT的影片中可以看到,Jason一進入畫面時不禁抖大氣,戴上耳筒後擦一擦掌才開始錄音。J

Jason坦言,在錄音前一刻他都處於極度緊張的狀態,他說:「喺香港開會傾TFT呢個Project時已經好大壓力,因為唔知實際環境,又唔知自己狀態會係點,雖則拍攝前放咗個假,但嗰個假都係就住放,唔能太放任亂叫亂食,又要有足夠休息。」

他續稱:「另外又Keep住學唱歌,令把聲保持狀態。呢種壓力同平時錄新歌係唔同,因為好少可會喺咁嘅環境入面錄啲一Take過嘅嘢,起初我係唔知冇走盞位,諗住好似喺香港咁,有乜可以再錄多次,但呢度就算有乜嘢蝦碌、失誤都好,都真係照出街,不過好在唔知,如果唔係我壓力更大!」

能夠成為香港首位登上TFT的歌手,Jason當然感到榮幸,但壓力之大,已蓋過一切,Jason說:「今次係個人戰感覺重啲,所以都盡量唔諗咁多唱歌或者表現以外嘅嘢,只求唱出水準。拍攝完畢之後就一身鬆晒,好似開完演唱會一樣咁爽!」

問到他可會考慮到日本發展,他說一切隨緣,但首要是先要學好日文,因為當日在日本,有人讚他Kawaii(可愛),他都聽不懂呢!

與Fans一同見證MV首播

而昨晚Jason特別與幸運Fans於K房聚首一堂,一同見證MV首播的一刻,只見Fans們表現興奮,首播開始倒數時,亦跟隨著數算,更high爆尖叫,而眾人觀看著MV時,都流露著感動的表情。

而Jason一臉認真地望著電視畫面裡的自己,當MV播放完畢業後,Fans們齊齊為Jason而歡呼,現場洋溢著一片愉快的氣氛。難得與Fans見面,Jason也特別唱出《我沒有》及《有天》兩首歌送給現場的Fans,他更即興地與Fans一同合唱,由於難得可以同Jason一齊唱K,大家都積極爭取唱返兩句。

