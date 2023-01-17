【THE FIRST TAKE】陳柏宇登國際級大舞台　Jason一Take過演繹感緊張

▲ 陳柏宇（Jason）登陸日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE。

陳柏宇（Jason）早前應日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT）的邀請，前往當地以一鏡到底方式拍攝一次性錄音演出，成為香港首位登上該頻道的歌手，不過Jason坦言這次拍攝壓力十分大，更覺得今次是他的歌唱事業個人戰。

日本YouTube Channel THE FIRST TAKE 以捕捉音樂人一Take過演繹而聞名，至成立至今已擁有7,170,000 Followers，成日本最多人追蹤的音樂頻道。

過去曾有不少猛人參與演出，包括前One Direction成員Harry Styles、Avril Lavigne、中島美嘉、Glay、《鬼滅之刃》歌姬LiSA，以及日本現今爆紅的YOASOBI、優里及Milet等，能登上這國際級的大舞台，絕對是對歌手的一個肯定。

新編曲版《你瞞我瞞》

今次Jason獲邀參與TFT這個企畫，特別選唱了《你瞞我瞞》，但音樂監製Edward Chan在編曲上大幅度改動，將之成為Folk Pop Song（民謠流行樂），再加入罕見的Chord Progression（和弦進程），令歌曲有別於過去港式流行樂的編排。

而Jason亦作出適當配合，他說：「我要適當地去調整聲音上嘅演繹去配合，喺收到全新編曲後，我都有不停聽不停試，去睇下有乜嘢聲音、演繹方式可以配合到整體感覺。」

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Jason極度緊張

不過，從TFT的影片中可以看到，Jason一進入畫面時不禁抖大氣，戴上耳筒後擦一擦掌才開始錄音。J

Jason坦言，在錄音前一刻他都處於極度緊張的狀態，他說：「喺香港開會傾TFT呢個Project時已經好大壓力，因為唔知實際環境，又唔知自己狀態會係點，雖則拍攝前放咗個假，但嗰個假都係就住放，唔能太放任亂叫亂食，又要有足夠休息。」

他續稱：「另外又Keep住學唱歌，令把聲保持狀態。呢種壓力同平時錄新歌係唔同，因為好少可會喺咁嘅環境入面錄啲一Take過嘅嘢，起初我係唔知冇走盞位，諗住好似喺香港咁，有乜可以再錄多次，但呢度就算有乜嘢蝦碌、失誤都好，都真係照出街，不過好在唔知，如果唔係我壓力更大！」

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能夠成為香港首位登上TFT的歌手，Jason當然感到榮幸，但壓力之大，已蓋過一切，Jason說：「今次係個人戰感覺重啲，所以都盡量唔諗咁多唱歌或者表現以外嘅嘢，只求唱出水準。拍攝完畢之後就一身鬆晒，好似開完演唱會一樣咁爽！」

問到他可會考慮到日本發展，他說一切隨緣，但首要是先要學好日文，因為當日在日本，有人讚他Kawaii（可愛），他都聽不懂呢！

與Fans一同見證MV首播

而昨晚Jason特別與幸運Fans於K房聚首一堂，一同見證MV首播的一刻，只見Fans們表現興奮，首播開始倒數時，亦跟隨著數算，更high爆尖叫，而眾人觀看著MV時，都流露著感動的表情。

而Jason一臉認真地望著電視畫面裡的自己，當MV播放完畢業後，Fans們齊齊為Jason而歡呼，現場洋溢著一片愉快的氣氛。難得與Fans見面，Jason也特別唱出《我沒有》及《有天》兩首歌送給現場的Fans，他更即興地與Fans一同合唱，由於難得可以同Jason一齊唱K，大家都積極爭取唱返兩句。

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