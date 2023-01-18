【新年聚會】新年飯局多小心腸胃炎　醫生列7種情況要睇急症

▲ 新年飯局多易致腸胃炎，醫生列7情況要睇急症。

農曆新年快到，在多日長假中，不少人會趁與不同的親友聚會，並趁機「暴飲暴食」，雖然可以滿足口腹，但卻不知這亦變相令肚痛風險大增。有醫生便指佳節狂歡沒有注意飲食，很容易便會「禍從口入」，感染腸胃炎，但很多人會對此不以為意，但其實嚴重者會有死亡風險。

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香港港安醫院駐院急症科及危重病學顧問醫生高曉輝表示，病毒性腸胃炎症狀包括水樣腹瀉、胃痙攣、噁心、嘔吐、發燒等症狀。一般人可自行病癒，但幼童、長者、體弱人士必須小心，病毒性腸胃炎可令患者脫水，有死亡風險。因此，患者必需注意補充水分。

何時需要急診？

通常病毒性腸胃炎都可以自行痊癒，不過，如果出現以下情況，便要留意，甚至看急診及早接受治療，例如：

1. 24小時不能排尿

2. 嘔吐或腹瀉持續兩天以上

3. 吐血

4. 出現脫水 — 脫水症狀包括過度口渴、口乾、深黃色尿、少尿或無尿，以及重度虛弱、頭暈或頭暈目眩

5. 大便出血

6. 嚴重胃痛

7. 高燒

很多時，這類病人因症狀嚴重，同時有脫水情況，需在急診中心「吊鹽水」，以補充流失的水分。

避免接觸病毒

由於病毒性腸胃炎屬高傳染性，必須留神，預防病毒傳播：

1. 處理食物、進食前、如廁後，必須清洗雙手

2. 清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須徹底洗潔雙手

3. 使用1：49稀釋家用漂白水清洗和消毒染污的地方及物件；

4. 在家中，使用各自的個人物品。避免共用餐具、水杯和碟。不要共用毛巾。

5. 海鮮及貝殼類海產必須徹底煮熟後進食

除了注意衛生外，父母可為子女接種輪狀病毒疫苗。疫苗分3劑，分別於嬰兒2個月大、4個月大和6個月大時接種。

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責任編輯：羅嘉欣