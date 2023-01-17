【病毒感染】5個月大女嬰染腸病毒　腦損傷昏迷搶救近兩周不治

▲ 台灣一名5個月大女嬰感染腸病毒死亡。

各種病毒肆虐，近日在台灣就出現腸病毒兩年來首例死亡個案，涉及一名年僅5個月大的女嬰。女嬰確診感染腸病毒D68型，出現腦損傷，經過近2星期搶救，不幸於上周四（12日）離世。

5個月大B女染腸病毒亡

綜合台灣傳媒報道，台灣衛生福利部疾病管制署（下稱「疾管署」）16日（昨日）公布台灣兩年來首宗腸病毒死亡個案，台灣北部一名5個月大女嬰，去年12月底咳嗽有痰看醫生，隔幾天突然失去呼吸及心跳，立即急救後送醫治療，當時她確診感染腸病毒D68型，並檢查出有腦損傷，需依賴呼吸器去維生，住院期間持續意識昏迷，搶救近兩星期，她不幸於今年1月12日病逝。

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新增的腸病毒重症個案另有一名30多歲男性，去年12月9日出現發燒、嗜睡、嘔吐、肌肉無力、咳嗽、呼吸困難等症狀，12月中入院，現時仍在加護病房住院治療。

腸病毒轉攻5歲以下嬰幼兒

疾管署副署長莊人祥指出，腸病毒重症多好發在學齡前幼兒，小學生亦常見，成年感染者引發重症相對罕見，即5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，只有短短數小時之黃金治療時間。

莊人祥又指預計腸病毒在春季會出現流行，過去兩年多沒有流行腸病毒，故現時大多數2至3歲小朋友是沒有感染過，可能有免疫負債問題，需特別留意。

腸病毒71型與D68型嚴重可致死

據疾管署的資料，腸病毒屬於小RNA病毒科，為一群病毒的總稱，在所有腸病毒中，除了小兒麻痺病毒之外，以腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症，而腸病毒D68型也可能引起嚴重的症狀，包含神經系統症狀及呼吸衰竭等。

腸病毒傳染方式主要經由人類糞便、口水分泌、水或食物污染，又或飛沫、咳嗽或打噴嚏傳染。腸病毒感染症目前並沒有特效藥，只能退燒、止咳、打點滴等方式紓緩。 在幼兒感染腸病毒後的5天內，家長要注意兒童患者病情變化，如出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，請即送往急診。

本港方面，腸病毒71型感染受到特別關注，現時衞生防護中心腸道及傳病媒介疾病組有出版的周報，總結本地手足口病及腸病毒71型感染的監察數據。手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒如腸病毒71型所引起，腸病毒71型感染較大機會出現嚴重的併發症，甚至死亡。

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責任編輯︰王明芳