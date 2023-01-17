【匯款行賄】涉收賄40萬元　手袋生產商文員遭廉署起訴

▲ 廉政公署起訴一名手袋生產商文員。（資料圖片）

廉政公署今日（17日）起訴一名55歲手袋生產商文員，涉嫌收取兩名找換店職員共逾40萬元賄款，以選用該找換店為生產商匯款1.2億元。

被告龔凱，被控一項串謀代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。廉署批准被告保釋，將於本周四（19日）在西九龍裁判法院答辯。

案發時，被告在手袋生產商創安企業有限公司（創安）任職文員，職責包括透過找換店將公司資金匯到内地銀行戶口，以維持業務運作。2016年5月至2018年8月期間，被告經許氏兄弟外幣找換有限公司（許氏兄弟）一間分店為創安處理逾430項匯款，涉及共1.2億元。被告涉嫌串謀許氏兄弟分店一名店長及一名找換員接受共逾40萬元賄款，導致創安使用該分店的匯款服務。

廉署調查顯示，被告每次為創安處理匯款後，上述店長及找換員均會將一筆200多元至逾20,000元不等的現金存入被告個人銀行戶口，總額逾40萬元。許氏兄弟查核有關帳目後被揭發事件。

案件仍在調查中，廉署不排除進一步執法行動。創安及許氏兄弟將全面協助廉署調查案件。

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責任編輯：吳穎嵛