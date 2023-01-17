【國民教育】教育局設計博物館情境卡桌遊　冀培育幼兒公德心及欣賞中華文化

▲ 資源套包括《博物館一天遊》故事簡報。（教育局提供圖片）

為支援幼稚園加強推展價值觀教育，教育局最新推出「國民教育─公德心」學與教資源，冀透過故事簡報及桌上遊戲，以助教師通過閱讀和遊戲，培養幼兒的公德心，以及願意承擔責任的態度，並讓幼兒從小認識和欣賞中華文化，從而建立國民身份認同。

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教育局已向全港參與「幼稚園教育計劃」的幼稚園派發上述資源套，並將有關學與教資源上載教育局網頁，供幼稚園及家長下載及使用。資源套包括《博物館一天遊》故事簡報，故事內容配合幼兒的生活經驗，宣揚愛護公物的信息，透過生動有趣的故事情節，讓幼兒認識參觀博物館時應有的責任和行為，學習顧及別人的需要和感受，培養幼兒的公德心和同理心，以及願意承擔責任的態度。此外，幼兒亦可認識博物館設施、文化活動和古時物品等，增加他們對中華文化的認識。

資源套亦附有一套3款的桌上遊戲，包括物品卡、情境卡、大手拍、遊戲墊及拼圖塊，供幼兒與同伴一起從遊戲中學習。教育局指，教師可靈活運用以上教材，讓幼兒明白在公眾場所應有的良好行為，認識古時與現今物品，以及中國傳統特色的建築物等。

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責任編輯：馮琪雅