  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 16:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】盧偉國倡隔離營改建青年宿舍、簡約公屋

政治 16:27 2023/01/17

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

經民聯主席盧偉國建議政府可把隔離營改建青年宿舍和簡約公屋。（資料圖片）

隨着疫情措施放寬，隔離設施使用率逐漸減少，經民聯主席、立法會議員盧偉國建議，將隔離設施改建成青年宿舍、甚至簡約公屋。他批評政府提出的簡約公屋選址不理想。

盧偉國今日接受電台訪問時表示，疫情措施也逐漸放寬，社區隔離設施使用率減少，雖然有市民擔心，通關後確診人數上升，隔離設施須重投服務，不過，他表示，通關一周後，本地確診數字不升反跌，「看不到重啟需要」。

他提到，政府有意申請10億撥款，把酒店及旅館轉作青年宿舍，但他預料，隨着社會復常，訪港旅客增加，酒店參與計劃誘因減少，建議不如善用閒置的社區隔離設施，改建為青年宿舍，甚至簡約公屋。他舉例，啟德隔離設施共有四層，提供2,700個單位，可容納5,000人，位於市區地段，若改建青年宿舍可方便通勤。

他不認同政府直接清拆隔離設施，認為不同地段的隔離設施可以滿足不同市民需要，「加少少錢可改建成青年宿舍」，「整多幾個貨櫃就可以做活動中心」，強調政府應多條腿走路。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰

相關文章

【青年發展】青聯申辦青年宿舍 楊政龍︰已邀30多家企業提供逾百崗位予更生青年
22:53 2022/12/29
【青年發展】青聯申辦青年宿舍 楊政龍︰已邀30多家企業提供逾百崗位予更生青年
【隔離設施】社署指疫情緩和　港灣道體育館暫託中心下周二起停運
12:08 2022/10/13
【隔離設施】社署指疫情緩和　港灣道體育館暫託中心下周二起停運
【逆向隔離】消息指河套區隔離設施下周一交保安局管理　港府：兩地磋商仍進行中
18:05 2022/10/24
【逆向隔離】消息指河套區隔離設施下周一交保安局管理　港府：兩地磋商仍進行中

你可能感興趣

【青年發展】青聯申辦青年宿舍 楊政龍︰已邀30多家企業提供逾百崗位予更生青年
22:53 2022/12/29
【青年發展】青聯申辦青年宿舍 楊政龍︰已邀30多家企業提供逾百崗位予更生青年
【隔離設施】社署指疫情緩和　港灣道體育館暫託中心下周二起停運
12:08 2022/10/13
【隔離設施】社署指疫情緩和　港灣道體育館暫託中心下周二起停運
【逆向隔離】消息指河套區隔離設施下周一交保安局管理　港府：兩地磋商仍進行中
18:05 2022/10/24
【逆向隔離】消息指河套區隔離設施下周一交保安局管理　港府：兩地磋商仍進行中
疫情 隔離營 經民聯 青年宿舍 立法會 盧偉國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
11:35 2023/01/16
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
16:18 2023/01/16
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
11:15 2023/01/16
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差