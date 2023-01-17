【復常之路】盧偉國倡隔離營改建青年宿舍、簡約公屋

▲ 經民聯主席盧偉國建議政府可把隔離營改建青年宿舍和簡約公屋。（資料圖片）

隨着疫情措施放寬，隔離設施使用率逐漸減少，經民聯主席、立法會議員盧偉國建議，將隔離設施改建成青年宿舍、甚至簡約公屋。他批評政府提出的簡約公屋選址不理想。

盧偉國今日接受電台訪問時表示，疫情措施也逐漸放寬，社區隔離設施使用率減少，雖然有市民擔心，通關後確診人數上升，隔離設施須重投服務，不過，他表示，通關一周後，本地確診數字不升反跌，「看不到重啟需要」。

他提到，政府有意申請10億撥款，把酒店及旅館轉作青年宿舍，但他預料，隨着社會復常，訪港旅客增加，酒店參與計劃誘因減少，建議不如善用閒置的社區隔離設施，改建為青年宿舍，甚至簡約公屋。他舉例，啟德隔離設施共有四層，提供2,700個單位，可容納5,000人，位於市區地段，若改建青年宿舍可方便通勤。

他不認同政府直接清拆隔離設施，認為不同地段的隔離設施可以滿足不同市民需要，「加少少錢可改建成青年宿舍」，「整多幾個貨櫃就可以做活動中心」，強調政府應多條腿走路。

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責任編輯：關景騰