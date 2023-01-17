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【23條立法】李家超︰最早今年最遲明年完成工作　為穩妥防範備第二稿

政治 16:30 2023/01/17

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李家超表示，23條立法最早今年，最遲明年完成工作。（資料圖片）

關於《基本法》23條立法，特首李家超正式提出立法時間表，即希望在今年，最遲在下年完成整個工作。他又透露，條例在較早期已有一個方案，但為求穩妥防範，要求保安局做第二稿，針對間諜活動虛無縹緲手段產生的風險，做足夠防禦措施。

李家超接受報章訪問時透露，針對23條立法較早期已有一個方案，已照顧到各種保安情況；但經歷2019年反修例風波、外國勢力不斷嘗試插手、干預香港事務後，自己認為要穩妥防範，想到最極端的情況，所以要求保安局做第二稿，「許多是新媒體、新手段，要預計整個科技走到甚麼階段，從而可能引伸出來的漏洞，希望可以填補。」

至於會否再有第三稿，李家超表示，要視乎第二稿是否防範、管理得好有風險的、會危害國家安全的活動。他希望在今年、最遲在下年可以完成整個工作。

針對假新聞，李家超說，個人希望能有自律的方法處理，整個新聞工作管理可以自律，是最好的。

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責任編輯：林曉君

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