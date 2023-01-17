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立法會事務委員會正副主席今選出　首有委員會主席由議會「新丁」出任

政治 16:32 2023/01/17

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經濟發展事務委員會主席由議會「新丁」紡織及製衣界陳祖恒出任。（資料圖片）

立法會踏入2023年會期，18個事務委員會的正副主席亦要改選，由今早開始陸續選出，當中有多人連任，如財經事務委員會，由經民聯林健鋒續掌；亦有委員會主席首由議會「新丁」出任，經濟發展事務委員會主席由議會「新丁」紡織及製衣界陳祖恒出任，所有人選均在無競爭下當選。

立法會18個事務委員會正副主席今早開始陸續選出，有委員會主席首由議會「新丁」出任，經濟發展事務委員會主席由議會「新丁」陳祖恒出任，副主席議會「新丁」選委界蘇長荣出任。

部分委員會的副主席由議會「新丁」出任，財經事務委員會主席由林健鋒連任，副主席改由議會「新丁」金融服務界李惟宏出任。民政及文化體育事務委員會主席由民建聯鄭泳舜連任，副主席改由議會「新丁」工聯會陳穎欣出任。衞生事務委員會主席由自由黨張宇人連任，副主席改由議會「新丁」「A4聯盟」楊永杰出任。保安事務委員會主席由陳克勤連任，副主席由議會「新丁」「G19」簡慧敏出任。福利事務委員會主席由工聯會鄧家彪出任，副主席是議會「新丁」選委界管浩鳴。

部分委員會的正副主席均是連任，包括發展事務委員會正副主席，分別由建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓和民建聯劉國勳連任。政制事務委會的正副主席，分別由民建聯周浩鼎和選委界李浩然連任。

食物安全及環境衞生事務委員會改由選委界陳凱欣擔任主席，副主席則由新民黨陳家佩連任。交通事務委員會主席改由民建聯陳恒鑌出任，副主席由選委界陳紹雄連任。環境事務委員會主席由民建聯葛珮帆連任 ，副主席改由經民聯劉業強出任。司法及法律事務委員會主席改由「G19」廖長江出任 ，副主席由新民黨容海恩連任。

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撰文 : 傅流螢

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