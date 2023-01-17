【坎坷人生】單親媽未坐完月即復工　積勞成疾染肺炎病逝遺10孩子

▲ 台灣當局呼籲團體援助該家庭。

台灣一名45歲張姓單親媽媽情路坎坷，先後為6名男友誕下共11名子女，其中一名不幸夭折，而最大的孩子已經20歲，最小的只是剛滿月，而張婦產下最小的孩子後，因為經濟拮据，未坐完月即復工，結果積勞成疾染上肺炎，不幸於1月6日過世。

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綜合台媒報道，張婦是台灣布農族的原住民，因生活困難，於3年前舉家搬遷至南投信義鄉，平時以打散工維生，收入不穩、經濟拮据，婚姻又不順遂而與丈夫離婚；張婦於上月誕兒後，因養育孩子開支龐大，所以未坐完月就馬上工作，未妥善休養下感染肺炎，不久即於本月6日病逝，終年45歲，遺下10名孩子。

最大20歲最小剛滿月

據悉，張婦共生育11名子女，第1個小孩出生沒幾個月後夭折，先後與6任男友生下10名子女。張婦離婚後，扶養其中4名（包括去年12月出生的），另6名子女則是由其他生父照料。張婦的母親表示，女兒過世後她幫忙照顧2名孫子以及滿月的嬰兒，最大的20歲孫子已經在工作。

不過張母年紀老邁，經濟狀況亦不佳，台灣有關當局得知後，動關懷並緊急聯繫，提供6萬元新台幣(約1.5萬港元)給張母辦理女兒的身後事，而台灣的社會勞動處已經介入該家庭，並呼籲:「給予弱勢兒童及青少年照顧關懷、幫助其健康的成長至關重要，除指示同仁持續追蹤關心，也呼籲民間慈善團體及善心人士共同伸援，讓弱勢家庭及時獲得幫助。」

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責任編輯:王明芳