  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 17:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一國兩制】李家超與鄭雁雄會面　讚對方熟悉廣東有助香港參與大灣區建設

政治 16:36 2023/01/17

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

特首李家超（右）會見中聯辦主任鄭雁雄（左）。

特首李家超今在禮賓府與新任中聯辦主任鄭雁雄會面。李家超認為，鄭雁雄曾長期於廣東省工作，並擔任駐港國安公署署長逾兩年半，一直關心香港社會發展，熟悉香港的情況。

李家超讚鄭熟悉廣東有助香港參與大灣區建設

李家超深信，中聯辦在鄭雁雄領導下，會一如既往支持特區政府依法施政。特區政府將全力以赴帶領香港社會把握好「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略所帶來的歷史機遇，積極開展國際交流合作。他認為，對方熟悉廣東省情況，在協助香港更好融入國家發展大局及參與大灣區建設定必事半功倍，踏上更高台階。

鄭雁雄向李家超致以新春祝福，並表示自己擔任中聯辦主任後，將帶領全體同仁一如既往，進一步加強與行政長官和特區政府的常態化溝通，廣泛聽取香港社會各界的意見，充分尊重、全力支持行政長官和特區政府依法施政。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【人事調動】李家超歡迎鄭雁雄出任新職　感謝駱惠寧擔任中聯辦主任3年多以來貢獻
17:14 2023/01/14
【人事調動】李家超歡迎鄭雁雄出任新職　感謝駱惠寧擔任中聯辦主任3年多以來貢獻
【新春致辭】鄭雁雄冀香港從三方面　讓「興」的動能更強勁
17:12 2023/01/15
【新春致辭】鄭雁雄冀香港從三方面　讓「興」的動能更強勁
【中聯辦】鄭雁雄稱接任屬正常新老交替　強調「在香港多講北京話，在北京多講香港話」
15:30 2023/01/16
【中聯辦】鄭雁雄稱接任屬正常新老交替　強調「在香港多講北京話，在北京多講香港話」

你可能感興趣

【人事調動】李家超歡迎鄭雁雄出任新職　感謝駱惠寧擔任中聯辦主任3年多以來貢獻
17:14 2023/01/14
【人事調動】李家超歡迎鄭雁雄出任新職　感謝駱惠寧擔任中聯辦主任3年多以來貢獻
【新春致辭】鄭雁雄冀香港從三方面　讓「興」的動能更強勁
17:12 2023/01/15
【新春致辭】鄭雁雄冀香港從三方面　讓「興」的動能更強勁
【中聯辦】鄭雁雄稱接任屬正常新老交替　強調「在香港多講北京話，在北京多講香港話」
15:30 2023/01/16
【中聯辦】鄭雁雄稱接任屬正常新老交替　強調「在香港多講北京話，在北京多講香港話」
編輯 國安公署 大灣區 一帶一路 中聯辦 香港 廣東省 行政 李家超 一國兩制

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
11:35 2023/01/16
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
16:18 2023/01/16
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
11:15 2023/01/16
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差