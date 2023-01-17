【一國兩制】李家超與鄭雁雄會面　讚對方熟悉廣東有助香港參與大灣區建設

▲ 特首李家超（右）會見中聯辦主任鄭雁雄（左）。

特首李家超今在禮賓府與新任中聯辦主任鄭雁雄會面。李家超認為，鄭雁雄曾長期於廣東省工作，並擔任駐港國安公署署長逾兩年半，一直關心香港社會發展，熟悉香港的情況。

李家超讚鄭熟悉廣東有助香港參與大灣區建設

李家超深信，中聯辦在鄭雁雄領導下，會一如既往支持特區政府依法施政。特區政府將全力以赴帶領香港社會把握好「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略所帶來的歷史機遇，積極開展國際交流合作。他認為，對方熟悉廣東省情況，在協助香港更好融入國家發展大局及參與大灣區建設定必事半功倍，踏上更高台階。

鄭雁雄向李家超致以新春祝福，並表示自己擔任中聯辦主任後，將帶領全體同仁一如既往，進一步加強與行政長官和特區政府的常態化溝通，廣泛聽取香港社會各界的意見，充分尊重、全力支持行政長官和特區政府依法施政。

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責任編輯：趙居逸