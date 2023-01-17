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【超市大搜查】大掃除KO浴室廁所頑固污漬　14款潔廁劑+除霉劑大比拼

食用安全 17:43 2023/01/17

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14款潔廁劑及除霉劑大比拼。

臨近新年，不少人都開始清潔家居，浴室、廁所暗藏大量細菌，亦特別容易出現發霉黑點。清潔劑是對付頑固污漬的好幫手，日本雜誌《LDK》曾經評測7款潔廁劑和7款除霉劑，不少上榜產品都在本港有售。

最新影片推介：

廁所清潔劑

《LDK》比拼7款常見的廁所清潔劑，根據它們的去污力、附著力、易用程度作出評分，找出最強清潔劑，點擊下圖看完整排名：

    點擊圖片放大
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當中，「獅王廁所除菌消臭EX」是唯一一款獲1+評級的廁所清潔劑，它已經連續3年被《LDK》評為最佳。「獅王廁所除菌消臭EX」的清潔力強，可去除污垢，且容易塗抹，清潔劑能黏附在馬桶邊緣，每周使用一次，可防止污漬形成。

除霉劑

《LDK》亦比較過市面7款熱門的除霉劑，以「方便度」、「泡沫流動」、「清潔力」為3項評分標準。點擊下圖看完整排名：

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評測結果顯示，7款除霉劑中，有3款都奪得A級表現，其中2款屬於「花王」。而奪冠產品，則是本港亦有售的「花王萬潔靈廚房漂潔泡沫噴裝」。

LDK分享使用除霉劑的正確方法：

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責任編輯：羅嘉欣

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