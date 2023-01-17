【2023新春】利東街掛上688個大紅燈籠   200米大道「兔蹤」處處打卡一流

▲ 灣仔利東街將延續年度的新春傳統，於2023年1月13日至4月10日期間，以「花燈‧彩兔賀新歲」為主題，打造金光閃耀、色彩斑斕的戶外新春步行街。

每年最重要的農曆新年即將到來，由市區重建局、合和實業及信和置業悉心打造的灣仔利東街將延續年度的新春傳統，於2023年1月13日至4月10日期間，以「花燈‧彩兔賀新歲」為主題，打造金光閃耀、色彩斑斕的戶外新春步行街。

200米的林蔭大道，今年不僅佈滿688個連綿不斷的大紅燈籠，更添上了金、紅亮片裝飾，寓意闔家團圓、百業興旺。適逢兔年，在利東街也處處可見兔蹤。街道上的燈柱繫上了繽紛彩兔提著小燈籠的裝飾作點綴，生動有趣。中庭廣場中央，更設有一家五口的玉兔燈光裝置，象徵五福臨門、金玉滿堂。每晚 5 時燈籠亮燈後，燈火通明，處處喜氣洋洋，最適合相約家人、親朋好友歡度佳節。

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迎接新春，利東街特別設計了一套別具特色的利是封，相當值得珍藏。利是封更運用中國剪紙概念，以鏤空通花製作，突顯東方美學色彩。

為慶祝新春佳節，利東街舉辦一系列活動，讓大家歡度節日之餘，同時認識中國文化。其中糖藝是一項超過 600 多年歷史的傳統民間手工藝，於 2014 年列入香港 非物質文化遺產之一。可惜時代改變，沒有人繼承手藝而漸漸失傳。利東街特別邀請到糖藝師 Clemen Lo，教授大家以捏、拉等技巧，製作 大吉棒棒糖作品。

剪紙是中國古代民間傳統藝術之一，每逢年節或新婚喜慶，人們都愛以美麗鮮艷的剪紙圖案用作裝飾。新春將至，利東街邀請到中國剪紙大師李雲俠女士蒞臨，親自教授大家傳統剪紙藝術技巧，製作出應節的「如意燈籠」或「吉祥玉兔」新春裝飾。

書法家劉子輝將親臨為大家題字寫揮春，讓您將滿滿節日祝福帶回家中。凡於活動期間，追蹤利東街社交媒體帳號即可獲揮春乙張。更多節慶活動將在農曆新年期間於利東街舉行，包括財神派禮物、賀年美食車、與醒獅合照等，詳情請密切留意利東街網頁及社交平台公布。

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責任編輯︰陳珈希