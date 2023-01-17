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【入境人數】去年錄530萬出入境人次按年升1.7倍　連續3個月平均接獲10萬份護照申請創新高

社會 16:49 2023/01/17

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去年錄530萬出入境人次按年升1.7倍，連續3個月平均接獲10萬份護照申請創新高。（馮漢柱攝）

入境處今日(17日)舉行2022年年結記者會，回顧去年工作。入境處處長區嘉宏表示，隨着疫情放緩， 2022年錄總出入境人次達530萬，較2021年升1.7倍；全年訪港旅客有60萬人次增5.6倍。而入境處去年共簽發61萬本特區護照，其中在10月至12月平均每個月接獲10萬份申請，創歷史新高。

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香港2022年錄總出入境人次達530萬，較2021年的190萬人次升1.7倍。其中全年訪港旅客有60萬人次，升5.6倍，內地入境人次逾37萬人次，升4.7倍，其他訪客有23萬人次升7.9倍。全年訪港旅客中，機場佔50萬人次，陸路9.7萬人次，海路6,000人次。區嘉宏稱，因應本港與內地免檢疫通關，早前調派抗疫或其他部門的人手已回到口岸工作，之後會按需要靈活調派人手。 

入境處去年10月至12月入境處收到65萬本護照申請，創歷史新高，每個月收10萬份申請，比以往平均6萬本高出近七成。

在東南亞詐騙案方面，入境處至今共接46宗求助，其中42名港人確認安全，經內地協助下，有32人安全回港，10人毋須進一步協助及跟進。

另外，為方便市民就簽證及證件續期，入境處以明日(18日)推出「入境處提提你」服務，提醒市民續期，本港約660萬人士可登記使用。

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記者：蘇文軒

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