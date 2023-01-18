【高脂陷阱】新年盆菜高脂食物逐個捉　營養師分享3大健康貼士

每逢農曆新年，不少家庭都喜愛食盆菜過節。不過，載滿了不同食材的傳統盆菜，其卡路里卻絕對不容忽視，究竟如何可以飽嚐口福之餘？又能食得健康？有營養師便羅列了多種食材卡路里，同時帶來3大健康進食貼士。

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「營養生」（Negimen）營養師Queenie曾表示，盆菜一般以海鮮、燒味、海味為主，缺少了穀類，因此建議食用時可配上白飯，以增加飽腹感。此外，海鮮、蔬菜均屬低卡之選，以蝦為例，一隻蝦所含熱量大概只是22kcal；而冬菇類則是13.7kcal。至於「高脂陷阱」的食物，除了燒味，不得不提的還有豬皮，平均一件（20克計）佔熱量高達104kcal，想控制體重的人士絕對要多加留意。

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Queenie又指，食盆菜要小心其醬汁。她指由於盆菜中的蔬菜大多放於底部，使蔬菜吸收了太多醬汁，變得高納和高脂。如果想避免醬汁鈉含量較高，她建議分開盆菜中的醬汁或減少醬汁份量、避免用醬汁拌飯，亦可減少進食時的鈉攝取量。Queenie提醒，患有慢性疾病如高血壓和痛風等的人士需控制食用份量，只可淺嘗以免影響病情。而因為外賣盆菜大多為預先烹製，即使盆菜運抵家中仍有餘溫，亦建議再行加熱，確保食物安全。

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責任編輯：羅嘉欣