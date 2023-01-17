【人事任命】鄭志剛獲委任為文化藝術盛事委員會主席　盼進一步打造香港成國際文藝都會

▲ 鄭志剛獲委任為文化藝術盛事委員會主席。（資料圖片）

《施政報告》提出成立文化藝術盛事委員會，文化體育及旅遊局今日（17日）公布委員會名單。委員會主席將由新世界發展行政總裁鄭志剛出任，而副主席則為前政府經濟顧問陳李藹倫，其餘委員包括知名導演吳雨、帝盛酒店集團總裁邱詠筠等。委員會任期2年，由下月1日開始至2025年1月31日。

鄭志剛表示，非常榮幸獲委任為委員會主席，希望以「創新、貼地、可持續」三大方向，引入更多世界級文藝盛事落戶香港，並邀請本港業界參與，進一步打造香港成為國際文藝都會，促進中外文化雙向交流及文化產業發展。

盛事委員會將就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略向政府提出建議，並就文化藝術盛事基金的運作提供意見及協助政府審議盛事基金下的申請。

盛事委員會委員名單如下：

主席

鄭志剛博士



副主席

陳李藹倫



委員

歐楚筠

邱詠筠

吳培燊

吳瑞雲（吳雨）

伍婉婷

楊國樑

嚴志明

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責任編輯：黃小冰