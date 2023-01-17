  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 17:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事任命】鄭志剛獲委任為文化藝術盛事委員會主席　盼進一步打造香港成國際文藝都會

社會 16:52 2023/01/17

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

鄭志剛獲委任為文化藝術盛事委員會主席。（資料圖片）

《施政報告》提出成立文化藝術盛事委員會，文化體育及旅遊局今日（17日）公布委員會名單。委員會主席將由新世界發展行政總裁鄭志剛出任，而副主席則為前政府經濟顧問陳李藹倫，其餘委員包括知名導演吳雨、帝盛酒店集團總裁邱詠筠等。委員會任期2年，由下月1日開始至2025年1月31日。

鄭志剛表示，非常榮幸獲委任為委員會主席，希望以「創新、貼地、可持續」三大方向，引入更多世界級文藝盛事落戶香港，並邀請本港業界參與，進一步打造香港成為國際文藝都會，促進中外文化雙向交流及文化產業發展。

盛事委員會將就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略向政府提出建議，並就文化藝術盛事基金的運作提供意見及協助政府審議盛事基金下的申請。

盛事委員會委員名單如下：
主席
鄭志剛博士

副主席
陳李藹倫

委員
歐楚筠
邱詠筠
吳培燊
吳瑞雲（吳雨）
伍婉婷
楊國樑
嚴志明

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【最新疫情】今增3843宗確診輸入跌破100宗　增一宗XBB.1.5本地確診　
今日 16:28
【最新疫情】今增3843宗確診輸入跌破100宗　增一宗XBB.1.5本地確診　
【23條立法】李家超︰最早今年最遲明年完成工作　為穩妥防範備第二稿
今日 16:30
【23條立法】李家超︰最早今年最遲明年完成工作　為穩妥防範備第二稿
【一國兩制】李家超與鄭雁雄會面　讚對方熟悉廣東有助香港參與大灣區建設
今日 16:36
【一國兩制】李家超與鄭雁雄會面　讚對方熟悉廣東有助香港參與大灣區建設

你可能感興趣

【最新疫情】今增3843宗確診輸入跌破100宗　增一宗XBB.1.5本地確診　
今日 16:28
【最新疫情】今增3843宗確診輸入跌破100宗　增一宗XBB.1.5本地確診　
【23條立法】李家超︰最早今年最遲明年完成工作　為穩妥防範備第二稿
今日 16:30
【23條立法】李家超︰最早今年最遲明年完成工作　為穩妥防範備第二稿
【一國兩制】李家超與鄭雁雄會面　讚對方熟悉廣東有助香港參與大灣區建設
今日 16:36
【一國兩制】李家超與鄭雁雄會面　讚對方熟悉廣東有助香港參與大灣區建設
文化體育及旅遊局 導演 邱詠筠 吳雨 鄭志剛 新世界 文娛藝術 施政報告

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
11:35 2023/01/16
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
16:18 2023/01/16
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
11:15 2023/01/16
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差