【食用安全】台灣檢測農心辛拉麵驗出一級致癌物　專家：恐增血癌乳癌風險

▲ 台灣食藥局檢測，農心辛拉麵驗出一級致癌物。

即食麵方便又美味，深受不少人喜愛。但台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）今日（17日）公布，知名韓國品牌即食麵「NONGSHIM農心超進化辛碗麵(豆腐泡菜味)」被檢驗出殘留農藥「環氧乙烷」，共1000箱、合共1128公斤的貨品需全數退運或銷毀。而兩批由日本福岡進口的草莓，亦驗出農藥殘留不合格，分別被退運或銷毀。

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食藥署公布，由農心出口的「NONGSHIM農心超進化辛碗麵（豆腐泡菜味）」驗出調味粉殘留禁用農藥「環氧乙烷」，份量為每公斤含0.075毫克，共1000箱、1128公斤貨品需全部退運或銷毀。

▲ NONGSHIM農心超進化辛碗麵（豆腐泡菜味）

除害劑「環氧乙烷」已被歐盟禁止使用，台灣林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海曾指出，環氧乙烷一般多用於設備清潔；而世界衞生組織（WHO）把「環氧乙烷」定義為一級致癌物，倘若人體長期接觸，會導致血癌、乳癌發生。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕亦曾表示，目前僅有少數國家如美國、加拿大，有限度准許「環氧乙烷」使用在香料、芝麻，作為蒸熏殺菌用途。

而在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

食藥署在2022年7月亦曾公布，多達11款即食麵的調料包被驗出超標的農藥「環氧乙烷」，涉事產品中有8款來自印尼，其餘3款分別來自越南、菲律賓及日本。點擊下圖看完整名單：

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此外，兩批來自日本福岡進口的「鮮草莓」亦被驗出農藥超標，分別是由千和水果有限公司進口、合共345公斤的日本福岡「鮮草莓」，驗出殘留農藥「氟尼胺」0.27 ppm（標準容許量為0.01 ppm），而另一批由商田實業有限公司進口的日本福岡「鮮草莓」，亦同樣驗出殘留農藥「氟尼胺」0.14 ppm，需要全數退運或銷毀。

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責任編輯：羅嘉欣