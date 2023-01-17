  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 18:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】台灣檢測農心辛拉麵驗出一級致癌物　專家：恐增血癌乳癌風險

食用安全 17:43 2023/01/17

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

台灣食藥局檢測，農心辛拉麵驗出一級致癌物。

即食麵方便又美味，深受不少人喜愛。但台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）今日（17日）公布，知名韓國品牌即食麵「NONGSHIM農心超進化辛碗麵(豆腐泡菜味)」被檢驗出殘留農藥「環氧乙烷」，共1000箱、合共1128公斤的貨品需全數退運或銷毀。而兩批由日本福岡進口的草莓，亦驗出農藥殘留不合格，分別被退運或銷毀。

最新影片：

食藥署公布，由農心出口的「NONGSHIM農心超進化辛碗麵（豆腐泡菜味）」驗出調味粉殘留禁用農藥「環氧乙烷」，份量為每公斤含0.075毫克，共1000箱、1128公斤貨品需全部退運或銷毀。

NONGSHIM農心超進化辛碗麵（豆腐泡菜味）

除害劑「環氧乙烷」已被歐盟禁止使用，台灣林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海曾指出，環氧乙烷一般多用於設備清潔；而世界衞生組織（WHO）把「環氧乙烷」定義為一級致癌物，倘若人體長期接觸，會導致血癌、乳癌發生。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕亦曾表示，目前僅有少數國家如美國、加拿大，有限度准許「環氧乙烷」使用在香料、芝麻，作為蒸熏殺菌用途。

而在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

食藥署在2022年7月亦曾公布，多達11款即食麵的調料包被驗出超標的農藥「環氧乙烷」，涉事產品中有8款來自印尼，其餘3款分別來自越南、菲律賓及日本。點擊下圖看完整名單：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

此外，兩批來自日本福岡進口的「鮮草莓」亦被驗出農藥超標，分別是由千和水果有限公司進口、合共345公斤的日本福岡「鮮草莓」，驗出殘留農藥「氟尼胺」0.27 ppm（標準容許量為0.01 ppm），而另一批由商田實業有限公司進口的日本福岡「鮮草莓」，亦同樣驗出殘留農藥「氟尼胺」0.14 ppm，需要全數退運或銷毀。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 農藥 癌症 即食麵 福岡 日本 致癌物 血癌 乳癌

最高瀏覽

【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
16:18 2023/01/16
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
11:15 2023/01/16
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
11:35 2023/01/16
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了