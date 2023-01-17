【核酸擾民】內地核酸站不足北上港人恐滯留　議員促改快測或取消檢測

▲ 工聯會立法會議員鄧家彪指，收到不少北上港人求助，指在內地難找到核酸檢測服務。（資料圖片）

兩地自1月8日通關至今，核酸檢測問題一直困擾不少市民，令不少期待北上的市民多一重隱憂，最新是內地不少核酸檢測機構因應春節假期暫停運作，供不應求下，北上港人隨時因未能達到核酸要求而滯留內地。

通關頭幾日，多市民投訴核酸測試要求繁複，甚至有人因不符要求未能過關，空歡喜一場，多位立法會議員已提出建議，希望港府和內地商討，在第二階段改快速測試取代。不過，為迎來第二階段放寬，單是春節假期不少北上港人已要面對新問題。

市民林小姐原定年初三回港，但聽聞內地核酸站相繼停止服務，擔心到時因未能成功找到核酸站，隨時要在內地滯留多一段時間，影響工作安排。

工聯會立法會議員鄧家彪今日亦指，收到不少北上港人求助，指在內地難找到核酸檢測服務，工聯會派人到微信小程式「全國核酸檢測機構」列明可進行核酸檢測的廣州市第一人民醫院查問，職員表示，只會向有急症胸痛的病人提供檢測服務，不會服務回港港人。

鄧家彪認為，若政府不在春節前取消回港港人核酸測試要求，或容許以快測取代，將會導致很多港人滯留內地。

自由黨立法會議員李鎮強亦提出同樣的憂慮，他稱最好可取消核酸檢測要求，若不能取消，亦希望港府和廣東省和深圳溝通，爭取在關口擺設足量的核酸站，以應付赴港人士需求。

除了內地核酸站不足，本港近日亦因多人北上逼爆多個社區檢測中心。市民陳女士原本預約下午4點半前往測試，惟最終等了大約1小時才可檢測。

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記者：林曉君 關景騰