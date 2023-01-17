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【禁CBD】管制CBD產品法例下月生效　政府提醒公衆棄置相關產品

社會 17:13 2023/01/17

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管制大麻二酚法例2月1日生效。（資料圖片）

有關立法管制大麻二酚（CBD）的新法例將於2月1日生效。政府發言人促請公眾及有關業界盡快於農曆新年前棄置其管有的CBD產品，以免違反農曆新年假期後即將生效的新法例。政府發言人亦提醒市民，切勿在假期旅遊後攜帶CBD產品回港。

為方便市民自願棄置CBD產品，當局已在10個政府場地安排棄置箱，供市民1月30日或之前棄置CBD產品。截至周一（16日），政府共收集了約1600件含有CBD的物件。另外，政府已設立熱線電話，提供有關安排棄置CBD產品的資訊。

CBD已被納入《危險藥物條例》（第134章）。由2月1日起，CBD將如其他危險藥物一般，受到條例的嚴格管制。新法例生效後，販運及非法製造CBD，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有和服用該物質，則最高可被判監禁七年及罰款100萬元。

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責任編輯：吳穎嵛

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