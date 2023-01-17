  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 18:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家庭悲劇】3歲女童飯後失蹤 父母驚見女兒受困洗衣機窒息亡

親子 17:21 2023/01/17

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

法國巴黎發生一宗不幸事故，當地一名爸爸吃晚飯時，發現3歲女兒失蹤，四處尋找下，終發現女兒受困洗衣機內，經搶救無效死亡，具體事故原因正在進一步調查中。

影片推介： 

綜合外媒報道，事發於上周四晚上，據當地警方稱，48歲爸爸與37歲妻子及孩子們吃晚餐後，突然發現3歲女兒失蹤，全家人四處尋找女童下落，並向附近鄰居求助，終在家中洗衣機內發現女兒身影。女童爸爸表示，他找到女兒時，幸好洗衣機不是在運轉狀態，女兒一開始被找到時還有生命跡象，隨即被救出並送院搶救，惟女兒仍在當晚搶救無效死亡。

據當地警方初步調查，女童身體沒有遭到暴力的跡象，死因或與窒息有關。該家庭共育有5名兒女，其中最大孩子已18歲，其他的孩子為16至7歲，事發時爸媽也不太清楚其他孩子們的動態，等到晚餐吃完才發現女兒失蹤，當地警方已介入調查。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

家庭關係 網絡熱話

最高瀏覽

【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
16:18 2023/01/16
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
11:15 2023/01/16
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
11:35 2023/01/16
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了