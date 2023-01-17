【家庭悲劇】3歲女童飯後失蹤 父母驚見女兒受困洗衣機窒息亡

法國巴黎發生一宗不幸事故，當地一名爸爸吃晚飯時，發現3歲女兒失蹤，四處尋找下，終發現女兒受困洗衣機內，經搶救無效死亡，具體事故原因正在進一步調查中。

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綜合外媒報道，事發於上周四晚上，據當地警方稱，48歲爸爸與37歲妻子及孩子們吃晚餐後，突然發現3歲女兒失蹤，全家人四處尋找女童下落，並向附近鄰居求助，終在家中洗衣機內發現女兒身影。女童爸爸表示，他找到女兒時，幸好洗衣機不是在運轉狀態，女兒一開始被找到時還有生命跡象，隨即被救出並送院搶救，惟女兒仍在當晚搶救無效死亡。

據當地警方初步調查，女童身體沒有遭到暴力的跡象，死因或與窒息有關。該家庭共育有5名兒女，其中最大孩子已18歲，其他的孩子為16至7歲，事發時爸媽也不太清楚其他孩子們的動態，等到晚餐吃完才發現女兒失蹤，當地警方已介入調查。

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責任編輯︰王明芳