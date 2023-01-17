  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 18:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尼泊爾墜機】尼泊爾空難72死無一生還　死亡直播拍下最後一刻乘客慘叫

健康 18:08 2023/01/17

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

尼泊爾空難72死無一生還，死亡直播拍下最後一刻乘客慘叫，最後陷入火海。

尼泊爾昨日（15日）發生客機墜毀事故，機上72人全部罹難。網上流傳一段死亡直播，拍下最後一刻乘客慘叫，最後陷入一片火海中。

最新影片推介：

該段死亡直播影片長約1分40秒。影片中可見，35歲印度男子Sonu Jaiswal想拍下飛機降落時刻，他先拍攝自己的容貌，然後將鏡頭移至窗邊攝錄地面的景色，再拍下機艙內的環境和其他乘客的狀況。當時飛機已漸漸向左側傾斜，但他似乎未覺有任何不妥。

接著影片的畫面突然猛烈搖晃，並傳來雜亂的碰撞聲和其他乘客的尖叫聲。數秒後，鏡頭陷入一片火海，並傳來一陣刺耳的氣流聲音，最後疑似跌入地面的草叢而結束。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

一名於地面的目擊者亦有拍攝到墜機的影片，從中可見飛機慢慢接近地期間，突然向左急速傾斜，隨即聽到巨響。該飛機機翼的顏色，與Sonu Jaiswal機上拍攝到的機翼十分相似。

這次事故應爲尼泊爾近30年來最嚴重空難。尼泊爾民航局發布的聲明表示，失事航班上搭載的乘客包括15名外國人，其中5名是印度人、4名是俄羅斯人、2名是韓國人，其餘4人分別來自澳大利亞、愛爾蘭、阿根廷和法國。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【尼泊爾墜機】女副機長喪命差一步成機長　丈夫16年前同死於空難
17:08 2023/01/16
【尼泊爾墜機】女副機長喪命差一步成機長　丈夫16年前同死於空難
【東航空難】東航墜機現場發現10多本結婚證　搜救人員惋惜︰照片清晰笑容甜蜜
13:40 2022/03/31
【東航空難】東航墜機現場發現10多本結婚證　搜救人員惋惜︰照片清晰笑容甜蜜
【東航空難】東航客機墜毀無一生還　乘客及機組人員132人全部罹難
11:23 2022/03/27
【東航空難】東航客機墜毀無一生還　乘客及機組人員132人全部罹難

你可能感興趣

【尼泊爾墜機】女副機長喪命差一步成機長　丈夫16年前同死於空難
17:08 2023/01/16
【尼泊爾墜機】女副機長喪命差一步成機長　丈夫16年前同死於空難
【東航空難】東航墜機現場發現10多本結婚證　搜救人員惋惜︰照片清晰笑容甜蜜
13:40 2022/03/31
【東航空難】東航墜機現場發現10多本結婚證　搜救人員惋惜︰照片清晰笑容甜蜜
【東航空難】東航客機墜毀無一生還　乘客及機組人員132人全部罹難
11:23 2022/03/27
【東航空難】東航客機墜毀無一生還　乘客及機組人員132人全部罹難
健康問題 航空 尼泊爾 空難

最高瀏覽

【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
16:18 2023/01/16
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
11:15 2023/01/16
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
11:35 2023/01/16
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了