【尼泊爾墜機】尼泊爾空難72死無一生還　死亡直播拍下最後一刻乘客慘叫

▲ 尼泊爾空難72死無一生還，死亡直播拍下最後一刻乘客慘叫，最後陷入火海。

尼泊爾昨日（15日）發生客機墜毀事故，機上72人全部罹難。網上流傳一段死亡直播，拍下最後一刻乘客慘叫，最後陷入一片火海中。

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該段死亡直播影片長約1分40秒。影片中可見，35歲印度男子Sonu Jaiswal想拍下飛機降落時刻，他先拍攝自己的容貌，然後將鏡頭移至窗邊攝錄地面的景色，再拍下機艙內的環境和其他乘客的狀況。當時飛機已漸漸向左側傾斜，但他似乎未覺有任何不妥。

接著影片的畫面突然猛烈搖晃，並傳來雜亂的碰撞聲和其他乘客的尖叫聲。數秒後，鏡頭陷入一片火海，並傳來一陣刺耳的氣流聲音，最後疑似跌入地面的草叢而結束。

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一名於地面的目擊者亦有拍攝到墜機的影片，從中可見飛機慢慢接近地期間，突然向左急速傾斜，隨即聽到巨響。該飛機機翼的顏色，與Sonu Jaiswal機上拍攝到的機翼十分相似。

這次事故應爲尼泊爾近30年來最嚴重空難。尼泊爾民航局發布的聲明表示，失事航班上搭載的乘客包括15名外國人，其中5名是印度人、4名是俄羅斯人、2名是韓國人，其餘4人分別來自澳大利亞、愛爾蘭、阿根廷和法國。

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責任編輯：羅嘉欣