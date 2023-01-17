【好學媽媽】蔣怡9年前放下女兒赴英學廚　靚媽靠學習平衡生活：這才可尋回自我

▲ 蔣怡培養不少興趣，來平衡當媽的生活。

模特兒出身的蔣怡（CoCo）2013年與丈夫翁狄森結婚，婚後不少女星選擇專心相夫教子，CoCo卻是一位活躍媽咪，去年簽約邵氏一連拍了兩套劇，過足戲癮。

此外蔣怡好學不倦，早年大女出世不久，即隻身遠赴倫敦藍帶學校學廚，近日更學玩帆船、調酒，CoCo接受TOPick訪問時坦言培養不同的興趣才可以平衡生活，她說：「這樣才可以保持初心和尋回自我。」

【靚媽廚神】藍帶女狀元蔣怡赴日本參賽獲獎 美女廚神CoCo新目標：揸鑊鏟做中廚

▲ （陳慧安 攝）

自小十分為食

CoCo自小十分貪吃，故培養出下廚的興趣，當9年前赴英倫追藍帶夢時，更覓得一班知音人：「入行做模特兒時身邊沒有人喜歡吃東西，一直自覺有點兒變態，何解那麼愛吃呢？當時更刻意掩飾這份興趣，有需要時才下廚，後來學藍帶時才認識一班同樣愛吃、對食物執著和研究的人，那一刻覺得並不孤單。」

一直愛下廚的CoCo為證明自己的能力，決定往藍帶學校考個學位，應付不少考試和寫論文。

不過期間也嘗到挫敗滋味，她說：「初級階段要學整海錦蛋糕，其特色是不用任何發粉和機器，純以人手攪拌蛋漿，學習時已失敗過，在不停練習下終於成功，但是考試時我太緊張以及溫度太高，焗出來的蛋糕也是平的。」

但CoCo於180名學生中以第一名畢業。「之後明白學位和別人的認同並非最重要，反而明暸自己熱愛下廚和有天份，好似為自己打開了一條路，一個新世界。學完西餐之後，再學粵菜和點心也不覺困難，若果不踏出第一步，會覺得中華廚藝學院是少林寺，沒可能去到。」

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被批放下女兒追夢

早前CoCo修畢中廚初級課程，由於她暫沒計劃開餐廳，故未打算修讀大師級課程，她說：「首先生活好忙，加上在港經營餐廳很困難，要擁有生意頭腦，我純粹想專心下廚，很怕處理營運事務，或考慮開班和個人頻道教下廚。」

她並自豪地說：「我最享受是煮菜以及構思新菜式，所以很多靚太愛看我的食譜，因為很合小朋友口味和簡單易煮。」

CoCo為家裡「煮婦」包辦家人的飲食，「丈夫經常投訴我呢間『餐廳』不能點菜，日日由我發辦，他喜歡某些菜式但埋怨我不肯encore，因為我很怕悶，喜歡每天煮新菜式，心裡有一個很長的list。」

不過當年網民批評CoCo為追夢而拋下未夠1歲的大女，她也承認錯失女兒的成長：「沒辦法，這是我的選擇，若當刻挑選了女兒，便錯失了一個機會，或要待女兒長大才可去讀，甚至專心拍戲便算。這是人生的選擇，不敢說自己是對，挑了A這條路，人生就產生某些變化，挑了B就過另一種生活。」

▲ （陳慧安 攝）

當媽媽也可追尋理想

經歷那年母女分隔近1年，現在的CoCo不捨得拋下兒女去追夢，她說：「細仔出生之後，我每天也攬著他，不想離開他半步，若果現在叫我去讀書，我絕對不會吧。因為當年大女剛出生不久，我只當了一年媽媽，未有深刻的體會，不明白跟她分離有多辛苦。」

之後，她明暸分隔兩地之苦：「那種痛苦就如一條橡皮筋拉到好遠，我和囡囡各自在地球的一邊，心裡有種想返家的感覺，那時候真的好辛苦，當我作出這種選擇，就要忍受這痛苦，但我也有得著。」

即使當了媽媽或人妻，CoCo認為依然要擁有夢想和興趣：「做媽媽是辛苦，我也沒多me time，但也要有自己的興趣，這樣才可以保持初心和尋回自我，否則24小時只想著子女，看他們溫習和擔憂各樣，人慢慢就會迷失，某一天子女往外國讀書時，自己的生活卻一片空白，我可以如何呢？」

▲ 去年學習駕駛帆船。（取自instagram）

享受學習過程

除喜愛下廚之外，CoCo還學習調酒和揸帆船。她很享受學習的過程，成果反而其次，她說：「學習讓我保持心態年輕，對新事物帶著好奇心，即使並非上堂，我每天也會研究新食譜，每天抱著學習的心情，人亦變得精神和有能量。」

CoCo更計畫今年自學小結他，玩樂器當作me time：「因為父母是知識份子，認為兒女要以讀書為上，唱歌、跳舞和樂器我都喜歡，但他們甚麼也不讓我學，所以我很羨慕人家拿著結他周圍去，當覺得不開心或悶時可以用音樂解憂，所以我跟女兒說學懂樂器，就可以有個『好朋友』陪你，長大離家時有這方法舒緩。」

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另外，透過參加一些課程，可以擴闊生活圈子，CoCo說：「我的生活並非單純作為一個媽媽和藝人，當我去學調酒時會認識一班愛飲酒的人，另外學帆船又認識其他人，大家傾談間發現各有的夢想，感覺不錯。」

CoCo自言欠運動天份，當初在女兒教練建議下去學帆船：「剛巧那時侯中廚初級班快畢業，我心想可以趁機輕鬆下，數天在海裡，可以不用理家中的事，可以當作一個休息。」

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【法證先鋒V】靚媽蔣怡拒全職湊仔 演反派滿足戲癮：每天被挑戰情感極限

不迫子女上興趣班

自言是「好學生」的CoCo學嘢好快上手：「我會照著老師的說話去做，做足100%，所以我以往經常考第一。記得我第一日出海，教練反問我是否第一次學，他也不太相信是初學，更讚我是天才學生。」

CoCo的大女今年9歲，細仔4歲，談及一對兒女的學習天份，CoCo稱細仔比較受教，反而女兒像爸爸般擁藝術家性格，比較天馬行空和富勇氣挑戰新玩意，近日已經學習多過水上運動。

不過CoCo未有迫兒女上興趣班：「並非安排得多就代表他們好學，真的要他們enjoy，我跟老公都希望做個好榜樣，受我影響老公近年於科大報讀碩士學位，我倆輪住考試和寫論文。我的最大成就是影響了老公，因為我好喜歡學習，近年他亦跟著報讀一些課程，年幼怕考試的他也考到A。」

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場地：中環鏞記酒家

記者：游艾維

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