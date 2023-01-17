【暴動上訴】兩宗暴動案13人脫罪　律政司上訴要求發還重審

▲ 律政司就兩暴動案被裁定無罪，今向上訴庭提出上訴。資料圖片

已退休的區域法院法官沈小民早前審理兩宗暴動案時，分別裁定13人罪名不成立，其中9人已離港。律政司以案件呈述形式提出上訴，餘下4人早前准保釋候訊，聆訊今（17日）於上訴庭進行。律政司一方要求上訴庭運用酌情權，於9人缺席聆訊下續處理申請，並質疑原審法官考慮案件時，沒有正確地整體考慮推論證據，要求將案件發還由另一名法官重審。

兩案答辯人分別為張浩輝、胡凱富、陳子斌、蘇美莉及李盈莉，5人均缺席聆訊。案發於2019年10月1日，警方在銅鑼灣一單位搜出白電油，5人被控串謀參與暴動等罪，經審訊後被裁定無罪。

另案8名答辯人為余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉睛及梁雁彬，當中余、簡、莫及梁4人均缺席聆訊。8人涉於2019 年8 月31日在灣仔衝突，8人被控暴動罪。陳被裁定毋須答辯，其餘7人經審訊後被裁定無罪。據悉，9名缺席聆訊人士均已離港。

律政司以案件呈述形式向上訴庭提出上訴，9名缺席人士今由「法庭之友」向法庭提供協助，就有否被被送達上訴通知書及法律觀點提供意見。律政司一方認為，上訴通知書成功送達予缺席人士與否，只要上訴庭已滿意送達，便竹可運用酌情權處理本申請。

另外，律政司一方指原審法官於兩案裁決中，沒有正確地整體考慮推論證據，要求上訴庭頒令，由另一名法官審理案件。聆訊明(18日)續。

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記者：林育慧