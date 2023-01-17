【兒童視力】深近視易患黃斑病變青光眼　本港學童疫下變「四眼」近倍增

▲ 疫情下，本港學童出現近視問題比過往多。

香港兒童的近視情況非常普遍，遠高於中國其他地區，而世界衛生組織將深近視（高度近視）定義為 500 度近視或以上。研究顯示，愈來愈多學童患上高度近視，小學1 至 3 年級學生的高度近視比率由0.94% 上升至4 至 6 年級學生的 1.85%，加上新冠疫情期間此問題更急速惡化。

在新冠疫情大流行期間，香港6歲、7歲和8歲兒童的近視發病率從疫情前的17%、15%及15%，分別上升至28%、26%及26% ，情況令人擔憂，可見香港學童急需有效方法避免近視惡化。

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由於近視在香港的發病率不斷上升，尤其是小學生，及早發現並進行控制會為兒童的近視管理帶來最理想的效果。相反，若沒有被及時發現及控制，情況將逐漸惡化，並可能導致成年後出現嚴重影響視力的併發症。

近視加深100度要留神

其實，近視每加深100度都需要被重視，特別是對於一些兒童，近視度數已嚴重至可能導致更高風險的眼疾（例如近視性黃斑病變和青光眼）。及早治療是最好的，所以家長們要定期帶子女做視力檢查，並留意他們的近視情況。

雙焦點隱形眼鏡

對於近視深的兒童而言，除了配戴眼鏡或使用矯視鏡等方法外，現在還有另一選擇︰適用度數高達1000度的雙焦點隱形眼鏡。它能幫助患有深近視的兒童有效減少近視加深。而雙焦點隱形眼鏡度數範圍的增加，對於近視不斷加深的兒童，甚至是以前無法受惠於這種近視控制療程的高度近視兒童來說，無疑是多了一個選擇。因為適用度數高達1000度的雙焦點隱形眼鏡涵蓋由25度至1000度近視，覆蓋了 99.97% 亞洲兒童的處方度數 。

臨床實驗顯示，雙焦點隱形眼鏡可減50%近視度數加深，適用於任何8歲以上開始治療的兒童，只要適當佩戴便會有效果，而且近視控制成果在停用後仍能保持。

原文標題為「兒童減少近視度數加深」

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撰文︰註冊視光師（第1部份）李倩歡