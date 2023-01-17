【瘦身秘訣】每逢佳節胖三斤?　營養師揭團年飯5大高脂陷阱【內附詳情】

▲ 炆煮食物避免加入高脂肪的排骨、五花腩、鵝掌、豬手等。

農曆新年又是食團年及開年飯的好時候，但一不留神，便會攝取過多卡路里，引致肥胖。要避免「每逢佳節胖三斤」的情況，有營養師便建議從食材及煮法入手，讓大家食得開心又安心！

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尚營坊註冊營養師周詠苑曾推介5個煮團年及開年飯的小秘訣，讓愛吃一族吃得開心之餘，同時不怕吃太多會發胖。

1.炆煮食材避用排骨豬手

炆煮菜式的汁料美味，不少人亦愛連汁撈飯；但長時間的炆煮過程，食材的脂肪一直滲出，結果愈炆愈肥膩。團年菜式常見炆煮菜式眾多，如髮菜蠔豉炆冬菇、花膠炆瑤柱、海參鮑魚炆冬菇，建議盡量以低脂肪為首選，避免加入高脂肪的排骨、五花腩、鵝掌、豬手等。

2.海鮮類食材較低脂

海鮮亦是低脂食材的好選擇，除了蒸魚寓意年年有餘，近年亦流行煎金蠔作為賀年菜式；蝦亦寓意新年笑哈哈，紅色亦充滿着新年氣氛；建議可煮茄汁蝦碌、蒜蓉蒸開邊蝦，簡單白灼蝦亦可，進食時宜避開蝦頭部分；另外，可配搭蔬菜類炒，如西蘭花、荷蘭豆或蘆筍炒蝦球，因避開了蝦頭部分，更為低脂，亦可增加進食蔬菜的機會。

3.吃燒味宜避開皮層及肥膏

不少人會預備燒味加餸，如白切雞、瘦叉燒、燒肉等，建議進食時宜避開皮層及肥膏，脂肪會較燒鴨、燒鵝、乳鴿等低。

4.煲湯忌用雞隻雞腳豬骨

傳統上新年多用雞隻煲湯，但營養角度上，還是建議用豬腱或瘦肉，代替高脂肪的雞隻、雞腳及豬骨等；想名貴一點，不妨加入海味如花膠、螺頭、瑤柱。

5.芋圓代替有餡湯圓較健康

團年飯有團圓之意，故不少人飯後均會煮湯圓應節。但有餡湯圓熱量其實非常高，建議市民真的要煮的話，可考慮豆沙餡，脂肪量會較芝麻及花生餡為低，市面上亦可見有其他如綠茶、紫薯餡，也是低脂之選；甚至可嘗試一改傳統，以芋圓代替有餡湯圓，芋圓主要成分為碳水化合物，並不含脂肪；亦可試試煲紅豆沙，再加入日式年糕，不含脂肪之餘，亦令一頓團年飯更圓滿。

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責任編輯：羅嘉欣