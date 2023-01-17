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【詐騙津貼】涉串謀母親詐騙房屋津貼逾16萬　海關總關員認罪候判

社會 17:45 2023/01/17

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涉詐騙房屋津貼，海關總關員今於屯門裁判法院認罪候判。資料圖片

45歲海關總關員涉串謀其母親，將1個獲房屋資助的單位出租予他人，騙取政府房屋津貼逾16萬元，總關員今（17日）於屯門裁判法院承認欺詐及串謀欺詐2罪，其母則獲撤控。案件押後至3月1日判刑，其間索取被告的背景及社會服務令報告。

被告彭子康（45歲，海關總關員），承認於2020年11月3日至2021年3月4日間，與鄧玉芳（68歲，無業）一起串謀詐騙庫務署，即以不誠實手段向該署訛稱彭自2017年6月3日起一直居於元朗的住址，致使庫務署向彭發放自置居所資助計劃的自置居所津貼。控方今撤回鄧的串謀欺詐罪。

案情指，彭在2017年就其於元朗的物業向庫務署申請房屋津貼，署方每月向彭發放3,900元津貼，共發放逾16萬元津貼。及至2020年，署方發現彭的按揭戶口年度結單上的通訊地址並非元朗單位，彭回覆庫務署稱有遵守入住規定，並提供水費及電費單證明。惟單據的登記人屬另一人，彭訛稱該人為其已遷出單位的遠房親戚。

署方其後轉介案件予廉署調查，廉署發現彭並非居於元朗單位，彭母在2016年至2021年曾將單位出租，彭訛稱的遠房親戚其實是其中1名租客。

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記者：陳曉欣

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