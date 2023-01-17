【體育發展】港專成立「奧林匹克研習中心」　課程增設奧運精神選修科

▲ 港專「香港奧林匹克研習中心」今日（17日）開幕，由港專校長陳卓禧（左3）、港協暨奧委會副會長霍啟剛（左4）及港專學院校董會主席黃友嘉（左5）等人主禮。（港專提供圖片）

港專學院獲中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）支持，於馬鞍山賽馬會本科校園成立「香港奧林匹克研習中心」，為目前被納入國際奧林匹克委員會全球奧林匹克研究中心名冊的唯一香港高等院校。此屬港專去年與港協暨奧委會簽訂合作備忘錄，共同推動香港體育產業化及專業化發展後，雙方再度合作的一個項目，港專今日（17日）為研習中心舉行開幕典禮，校方亦表示，會在運動管理課程，增設「奧林匹克主義與奧林匹克運動」選修科，讓學生能更立體認識奧林匹克對體育發展的重要性。

全球奧林匹克研究中心，為一個全球學術網絡及社群，由世界各地大專院校組成，旨在推動與奧林匹克運動及奧運會相關研究、教學、出版及會議等發展。香港目前有兩個「香港奧林匹克研習中心」，分別設於奧運大樓及港專賽馬會本科校園研學館，兩個中心均提供與奧林匹克及體育運動項目相關書籍、期刊、雜誌等讀物，並舉辦活動向大眾及學生宣揚奧林匹克精神。設於港專的研習中心，早前更被納入國際奧林匹克委員會全球奧林匹克研究中心名冊，與內地多間知名院校並列名冊，包括清華大學奧林匹克藝術研究中心，以及北京國際奧林匹克學院等。

港專「香港奧林匹克研習中心」內展示由港協暨奧委會提供的奧運照片及吉祥物，包括2022年北京冬季奧運會「冰墩墩」、香港2009年東亞運動會「東仔」和「亞妹」，亦展出2022北京冬奧火炬、金牌運動員到訪港專照片及親筆簽名等，讓同學感受奧運健兒的拼勁與喜悅，投入富奧運氛圍的閱讀新體驗。此外，中心亦提供「奧運小知識」問題卡，讓讀者透過小遊戲加深對奧運的認識。

主禮嘉賓、港協暨奧委會副會長兼立法會議員霍啟剛表示，港協暨奧委會與港專成為協作夥伴，共同培育新一代的專業體育人才，透過融合奧林匹克主義教育與港專的運動管理及訓練相關課程，幫助有意投身體育管理行業的同學以及退役運動員，掌握相關知識，從而提升競爭力，相信可達到體育產業可持續發展。適逢杭州亞運會今年舉行，是國家繼2010年主辦廣州亞運會後，再次舉辦該項大型體育盛事，霍啟剛稱，會與政府探索讓學生成為亞運義工的可能性。

身兼教育統籌委員會主席的港專學院校董會主席黃友嘉表示，很榮幸能與港協暨奧委會建立「協作夥伴」關係，國家將落實全民健身國家戰略、推進健康中國建設列入重要發展策略，而特區政府亦致力發展本港體育運動，並將於2025年參與舉辦全國運動會，此時推展雙方深入合作，正是一個好時機，「我們將會在運動管理及訓練（榮譽）社會科學學士課程中加入『奧林匹克主義與奧林匹克運動』的選修科，讓學生能更立體地認識奧林匹克對體育發展的重要性。」他指出，課程除了有扎實理論根基培訓外，亦提供更多與運動員交流、參觀體育機構、設施及參與體育盛事等學習機會，讓學生能準備就緒，投身運動管理及訓練行業。

▲ 港專「香港奧林匹克研習中心」展示奧運照片及吉祥物。（港專提供圖片）

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責任編輯：馮琪雅