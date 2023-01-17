【平安藥】新年旅遊平安藥清單　消委會解構6大類藥物

▲ 消委會解構6大類平安藥。

新年是旅遊旺季，但出門在外應帶備甚麼藥物傍身？消委會《選擇》月刊曾經邀請港大公共衞生學院臨床副教授葉啟明醫生提供意見，指出外遊前應準備6類「平安藥」，並提供一些外地求醫貼士。

消委會指出，市民最好在外遊前4至6個星期，向醫生諮詢意見，詢問是否需要預早接種疫苗或服用預防藥物。除了預防藥物外，消委會亦建議帶備以下6類「平安藥」，以備不時之需，包括：

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消委會指，平安藥可往相熟的家庭醫生配備，醫生會按外遊人士的需要及病歷，處方一些合適的應急藥物如感冒藥、腹瀉腹痛用藥等，並會給予相關服用指示。市民亦可自行到藥房配平安藥，不過須清楚告知藥劑師自己及同行家人的服藥紀錄和藥物敏感紀錄等資料。

長期病患者應先諮詢醫生

而長期病患者，如患有有心血管病、糖尿病或高血壓的人士，應先諮詢醫生。如需每天服藥，應帶備整個藥袋，附上患者姓名、藥名、處方藥物的醫院及診所名稱等資料。

日常服用的藥物應以手提行李隨身攜帶以免遺失。如需攜帶特別藥物或醫療輔助儀器，應於出發前請醫生簽發簡單病歷紀錄，包括藥物及儀器資料等，以便海關過境查問，或有需要在當地配藥或接受治療時供醫生參考。

長途旅行的旅客更應向醫生諮詢服藥劑量，如糖尿針注射分量及時間，以作適當調整安排。

外地求醫保留藥物

消委會指，在外地求醫應保留或記下服食過的藥物。如回港後仍有不適，應再看醫生，並把外地求醫服食過的藥物給香港醫生查看。如旅行返港3個月內有發燒、持續腹瀉、嘔吐、黃疸、泌尿紊亂、皮膚病等症狀，也應盡快接受健康檢查，及必須告知醫生自己曾到過甚麼地方旅遊，以便醫生診症。

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責任編輯：羅嘉欣